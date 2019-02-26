喇舌禾浩辰安心亞羞答答
禾浩辰、安心亞主演的台視、三立周日偶像劇《你有念大學嗎？》24日收視再創新高，全體平均收視1.6，其中45至54歲女性收視高達3.2。收視最高落在禾浩辰與安心亞達到5000萬業績後的「冠軍之吻」，這場冒著粉紅泡泡、有如浪漫婚禮般的吻戲，被網友大讚「好夢幻」，禾浩辰也開心感謝觀眾：「如果以後劇本有這樣橋段，我們會想辦法挑戰更酷的親親方式。」
對禾浩辰與安心亞而言，這場吻戲拍得非常尷尬，因為他們在劇中百貨公司員工眾目睽睽下接吻。禾浩辰笑說：「拍之前只有我在旁練嘴型，心亞比我還害羞，她不習慣很多人圍觀。」由於禾浩辰劇中是初吻，必須有「臉紅心跳」畫面，他還提前猛做伏地挺身，結果運動員出身的他耐力強又持久，很難臉紅，「簡直快把我搞死！」他爆料吻完當下看側拍帶時，感覺安心亞在害羞。
劇中穿皮衣、騎重機的帥氣女配角吳品潔，與禾浩辰上演搶安心亞的「蕾絲邊」戲碼，顛覆偶像劇既定走向，網友敲碗期待「女女吻」，覺得「吳品潔超直接，與安心亞互動很有愛」，其他配角邱宇辰、梅賢治、地球也發揮綠葉的搞笑功能。
(中國時報)
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