奧斯卡紅毯 眾星BlingBling自備光環

2019年02月26日 04:11 中國時報 陶福媛 報導

茱莉亞羅勃茲穿Elie Saab斜肩粉色禮服搭台灣珠寶設計師趙心綺CINDY CHAO珠寶，風華絕代。（CINDY CHAO提供）

吳恬敏走小清新路線，佩戴Swarovski飾品，一襲黃色Versace雪紡禮服十分唯美夢幻。（CFP）

《不存在的房間》女主角布莉拉森穿Celine銀色亮片開高衩禮服，巧扮美人魚。（CFP）

珍妮佛羅培茲穿Tom Ford設計的亮銀色高領亮片禮服走紅毯。（CFP）

艾美亞當斯穿Versace魚鱗刺繡曳地禮服，搭配卡地亞珠寶，猶如閃亮美人魚。（CFP）

楊紫瓊以Elie Saab金色刺繡禮服和蕭邦珠寶的貴氣，震懾奧斯卡紅毯。（CFP）

海瑞溫斯頓的鑽石錦領式項鍊。（Harry Winston提供）

CINDY CHAO的孔克珠耳環。（CINDY CHAO提供）

今年奧斯卡金像獎紅毯BlingBling金屬感亮片禮服當道，女星們猶如自備光環，巧扮紅毯發光體。其中艾瑪史東（Emma Stone）、艾美亞當斯（Amy Adams）、布莉拉森（Brie Larson）、珍妮佛羅培茲更是穿上亮片金屬感鱗片的緊身禮服走紅毯，有如自在悠游紅毯的美人魚。

艾瑪史東扮美人魚

艾瑪史東一襲路易威登（Louis Vuitton）金屬色格紋網狀禮服，飛簷造型的墊肩設計是一大亮點，並以亮片、珍珠和珠子釘繡，如美人魚身上閃閃發亮的鱗片，被評為紅毯最美麗的焦點。艾美亞當斯也不遑多讓，一襲Versace魚鱗狀刺繡曳地禮服，完美緊身的剪裁勾勒曼妙身材，搭配卡地亞（Cartier）骨董系列珠寶，渾身閃閃動人。

珍妮佛羅培茲穿Tom Ford設計的亮銀色高領亮片禮服走紅毯，鱗片閃閃發光，豔光四射。以《不存在的房間》拿下雙影后的布莉拉森則穿上Celine銀色亮片開高叉禮服，扼頸式的設計讓她顯得更加纖瘦。

以《一個巨星的誕生》拿下最佳原創歌曲的女神卡卡，這回走奧斯卡紅毯可是有備而來，她身穿一襲Alexander McQueen黑色曳地禮服，脖子上佩戴的項鍊是昔日奧黛麗赫本拍攝《第凡內早餐》宣傳時佩戴的128.54克拉黃鑽項鍊，要價3000萬美金（約9億台幣），有了昔日奧斯卡影后的珠寶加持，奪獎的意圖十分明顯。

亞洲富豪準婆媳決戰

在《瘋狂亞洲富豪》中飾演對立準婆媳的楊紫瓊和吳恬敏（Constance Wu），在紅毯上再度分庭抗禮。楊紫瓊身穿Elie Saab金色超低V領刺繡禮服，佩戴蕭邦珠寶（Chopard）和Richard Mille鑽石女表，一對大克拉數的鑽石耳環恐怕要價不菲，再加上一只寬版鑽石手鐲，更是貴氣逼人，氣壓全場。

吳恬敏則走小清新路線，一襲黃色Versace雪紡禮服，十分唯美夢幻。她還刻意梳著青春洋溢的馬尾，好讓耳際的Swarovski垂墜耳環更加凸顯。

以往西方人多把粉紅禮服視為禁忌，認為粉紅太過幼稚俗氣，難登大雅之堂，不過近來粉紅禮服逐漸受到女星喜愛，只要搭配的珠寶夠分量，一樣能撐起氣場。

茱莉亞羅勃茲穿Elie Saab斜肩粉色禮服搭台灣珠寶設計師趙心綺CINDY CHAO設計的孔克珠耳環和四季系列手鐲，豔驚四座。莎拉波羅森（Sarah Paulson）也穿一襲粉紅Brandon Maxwell禮服，佩戴海瑞溫斯頓（Harry Winston）錦領式鑽石項鍊，立刻貴氣逼人。

(中國時報)