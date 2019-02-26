2019MWC大展 摺疊手機狂吸睛

2019年02月26日 04:11 中國時報 石欣蒨 報導

蘋果摺疊手機渲染圖。（翻攝自LetsGoDigital）

小米總裁林斌早於1月公開了小米的摺疊手機影片，為雙外摺成方型的設計。（翻攝自林斌微博）

小米摺疊手機渲染圖。（翻攝自LetsGoDigital）

三星Galaxy Fold定價為1980元美金起（台幣約6萬980元起），4月26日正式上市，而台灣目前希望能在第2季上市。（三星提供）

華為今年在MWC上推出全球首支5G摺疊手機「Mate X」，定價為2299歐元（台幣約8萬200元），台灣目前未有上市消息。（華為提供）

世界行動通訊大會MWC 2019昨（25日）起，一連4天於西班牙巴塞隆納揭幕，許多手機品牌已搶在開展前發表最新的商品及技術。今年手機界焦點一定離不開摺疊螢幕技術，雖然三星、華為已發表全新摺疊螢幕手機，但其實包括蘋果、小米、Motorola也都早有流出摺疊機渲染圖，各式各樣的摺法，展現品牌自家技術。

三星採用書本式摺疊

華為在今年MWC推出首支、同時也是全球首款搭載5G功能的摺疊手機「Mate X」，特別的是柔性OLED螢幕採用外摺方式，手機展開即成為8吋；摺起來就會變成6.6吋及6.38吋的雙螢幕手機，鏡頭採用徠卡3鏡頭，只要把手機摺起來，即可進行自拍，就算幫朋友拍攝，對方也能看得見螢幕，可自行調整姿勢及距離。

Mate X明顯就是要與三星上周發表的Galaxy Fold較勁，特別強調其超窄邊框及無瀏海的設計，而且內建自家的Balong 5000 5G多模終端晶片，結合多種特色後，手機摺起來後的厚度仍維持在11mm的厚度，光在厚度上先贏了Galaxy Fold的17mm，可說再度展現了華為的黑科技結晶。

Mate X外摺螢幕的特色是，使用者享受大螢幕的同時，也能以雙螢幕的功能使用手機，而三星則採如書本般的摺疊方式，因此比華為多了外層的單一螢幕，而鏡頭也為6顆鏡頭，但在售價方面，華為再創手機界的新高峰，定價為2299歐元（台幣約8萬200元），比起Galaxy Fold再貴上2萬元台幣，更有不少消費者憂慮，Mate X的柔性螢幕維修費會相當驚人，難怪三星先前表示，摺疊手機目前無疑是針對金字塔頂端及3C狂熱者所推出的商品。

蘋果、小米蓄勢待發

雖然目前正式發表的摺疊手機僅以上2家，但昨OPPO副總裁沈仁也在微博上發表了全新摺疊手機的圖，更說「目前階段除了可摺疊一下，並沒為用戶帶來巨大的體驗提升」，順便詢問網民意見，但可見圖中該機與華為「Mate X」猶如攣生兄弟般相像，讓大家相當好奇到底OPPO是否會推出摺疊機種。

另外在國外知名科技網站LetsGoDigital上，就有蘋果、小米、Motorola及Intel等摺疊手機的圖片，根據USPTO的專利圖示看來，蘋果走方便攜帶的實用性，可往內或外摺疊成方型的手機，至於中國小米總裁林斌早於1月公開了全新的摺疊手機影片，為雙外摺成方型的設計，同樣為螢幕在外的設計，相信不久的將來即有機會面世。

至於以經典摺疊手機聞名的Motorola，也有傳出其專利申請圖，外觀與經典款相似之餘，展開後則是全螢幕的手機，可是新舊融合的代表，不過也有另一版本則與華為的外摺型相若，摺合起來為螢幕在外的長方形設計；最後Intel的摺疊手機渲染圖更引人期待，因為其分為了3塊的摺疊設計，可供多次摺合，更可完全展開作平板做用，對商務人士來說未免不是新的好選擇。

(中國時報)