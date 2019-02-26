智慧型手機決勝新利器

2019年02月26日 04:11 中國時報 石欣蒨 報導

華為今年在旗艦筆電「MateBook X Pro」增加了Huawei Share OneHop功能，只要把華為手機以NFC接觸筆電，即能轉輸照片、資料。（翻攝華為官網）

LG在MWC上推出了全新的「V50 ThinQ 5G」，更搭載全新的Dual Screen第2螢幕配件。（LG提供）

OPPO今年在MWC發表了全新的「10倍混合光學變焦技術」，以「超廣角+超清主攝+長焦」的三攝結構，帶來更佳的變焦效果。（OPPO提供）

「Nokia 9 PureView」終於在MWC上正式登場，定價為699美元（台幣約2萬1500元）。（Nokia提供）

今年MWC上除了摺疊手機，5G、多螢幕及多鏡頭技術都是2019年的新手機重點，LG推出支援雙螢幕、5G技術的V50 ThinQ 5G手機，Nokia也帶來世界首支5鏡頭手機Nokia 9 PureView，Sony推出全球首款4K HDR OLED智慧手機Xperia 1。

以LG的螢幕技術來說，推出摺疊手機並不是問題，但因手機並不是LG的主戰場，對摺疊手機仍採觀望態度，才在MWC推出雙螢幕V50 ThinQ 5G，為了讓消費者擁有更佳的沉浸式體驗與便利性，特別推出Dual Screen第2螢幕配件，可作多工、遊戲等豐富體驗，雖然與華碩去年推出的ROG Phone相當類似，但卻搭載5G功能，為消費者提供新選項。

Nokia 9 PureView終於在今年MWC登場，5顆1200萬畫素的蔡司認證鏡頭，分別為3顆黑白鏡頭及2顆彩色鏡頭，以5鏡頭拍攝的照片融合為一張，打造更細膩的畫面，定價699美元（台幣約2萬1500元），對拍攝愛好者來說頗具吸引力。

Sony Xperia 1延續品牌在螢幕技術的優勢，採全新21:9 CinemaWide 6.5吋螢幕及HDR精準強化技術，相機方面更是全球首採「人眼偵測自動對焦（Eye AF）」，全新3鏡頭相機搭配Cinema Pro電影級專業錄影功能，能拍出更佳的影音作品。

(中國時報)