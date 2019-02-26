HONDA將推HR-V小改款
Honda Taiwan將提供消費者更多元價值的商品及服務。（Honda Taiwan提供）
消費氛圍不佳，今年車市競爭激烈，繼TOYOTA總代理和泰汽車宣布總市場預估下修至42.5萬台（2018總市場43.5萬台）後，台灣本田昨（25日）公布全年銷售目標下修至3萬7000台，對總市場的預估也下修至42萬台，顯得更為保守。不過台灣本田仍表示將投入5年40億投資計畫深耕台灣，不僅更新屏東生產線設備，並為新車型導入做準備，最快第二季推出小改款HR-V。
Jaguar Land Rover Taiwan台灣捷豹路虎延續深耕台灣市場承諾，新增品牌授權經銷商「台灣瑋信汽車Wearnes Motors (Taiwan) 」，首間展示中心座落於台北市大同區，並依循原廠全球標準，另外，總投資超過10億元的士林旗艦中心，也預計於2020年完工開幕。
(中國時報)
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