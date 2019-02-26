VW Amarok V6德製皮卡

2019年02月26日 04:11 中國時報 陳大任 報導

VW Amarok V6擁有為惡劣地形設置的最大29.5度進入角、20.1度穿越角及18度離去角，搭配45度爬坡及50度側傾角，展現強大的爬坡能力。（福斯商旅提供）

皮卡話題正夯，原本福特FORD RANGER、福斯商旅VW Amarok兩強競爭已打得火熱，和泰汽車今年下半年也將引進TOYOTA HILUX投入戰局。為了展現自家產品特色，福斯商旅在台中麗寶賽車場越野場地，在Amarok承載1100kg重量下，再單憑一己之力，成功拖曳滿載7輛共約15公噸重的Amarok雙層拖板車，展現強大拖曳能力，更藉由全地形場域展現驚人的爬坡能力，有如飛簷走壁。

福斯商旅去年即調整Amarok產品線，在旗艦版Aventura與Highline車型外，再追加Amarok Comfortline車型，以139.8萬元入門價格回應市場。另外，福斯商旅現正針對Amarok V6提供低頭款、低月付，首年月付8888起元，再加贈「3萬公里免費保養」的促銷優惠。

(中國時報)