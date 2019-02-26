百貨瘋玩228 卡通明星萌der冒泡
迪士尼櫻花季限定版米奇、米妮絨毛玩偶899元，28日起可在展場預購，3月22日至24日在新光三越台中中港店、台北南西店限量首賣，每日每店限量各20隻，每人限購1款各1隻。（台灣迪士尼提供）
小熊維尼系列蜂蜜吐司隨身碟16GB，690元。（台灣迪士尼提供）
SOGO忠孝館B2「大師兄銷魂麵鋪」快閃店，每包原價80元、特價70元。（SOGO提供）
SOGO忠孝館B2「源吉兆庵」櫃點重新開幕，獨賣「餅 抹茶 」，350元。（SOGO提供）
228連假周四登場，大人、小孩都愛的卡通明星和美食齊聚百貨，攻占全客層的心。「迪士尼櫻花季期間限定店」2月28日至3月26日進駐新光三越台中中港店，櫻花粉色配上超萌的米奇、米妮、小熊維尼與小豬，可愛到狂冒粉紅泡泡，3月4日至31日北上在新光三越台北南西店接力開幕。
設多處拍照場景和多重好康
台灣迪士尼消費品部與新光三越攜手打造全球首發的「迪士尼櫻花季期間限定店」，推出專屬櫻花季、台灣限定商品和全球首發的系列活動，包括少女必備的飾品、包袋配件、香氛水氧機、近期超夯的珪藻土防潮杯墊及造型隨身碟等；3月15日起還有全台限量首賣的櫻花季限定米奇、米妮、小豬絨毛玩偶限量發售。
期間限定店中更設置多處拍照場景和多重好康活動，台北店有米奇、米妮櫻花樹翹翹板拍照區，台中店有大型小熊維尼公仔和立體蜂蜜罐，展期間在拍照區完成指定打卡動作或消費滿額699元，可獲「迪士尼櫻花季限定明信片」，自付郵資可提供明信片郵寄服務；3月14日在白色情人節當天消費滿3140元送1款米奇米妮情人短項鍊，限量10組，只送不賣。
SOGO忠孝B2以美食饗客
除了卡通偶像快閃，遠東SOGO忠孝館B2以美食饗客，日本成立72年的「源吉兆庵」和菓子店來台25年，統計現有8家台灣分店熱銷前3名，「津弥」（銅鑼燒）賣150萬個，其次是和菓子「織部錦」90萬個、「白桃」50萬個，今（26日）B2店櫃改裝重新開幕，獨賣「餅 抹茶」，且有限量100袋福袋原價870元、特價350元；即日起至3月3日另有台北排隊名店「大師兄銷魂麵鋪」獨家快閃店，期間可免費試吃、買10包以上送辣油精裝組5入，限量300份；28日起超市成立全台唯一常設的「小農專區」，有限量現採櫛瓜花、蘋果草莓、爆漿蜜棗超值福袋等，開櫃首4日消費滿額送秘製手工花生糖。
(中國時報)
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