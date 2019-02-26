搶連假商機 超商咖啡買1送1
2月28日至3月3日，購買萊爾富Hi Cafe大杯熱炭焙烏龍拿鐵，享買1送1。（萊爾富提供）
2月27日至3月3日，憑7-11 LINE 好友獨享優惠券，享CITY CAFE黑糖珍珠撞奶第2杯半價。（7-11提供）
7-11日本草莓霜淇淋，49元，3月26日前第2件7折。（7-11提供）
228連假將至，超商配合櫻花與草莓季，推出多項飲品、咖啡優惠，預計可帶動1成以上的業績成長。全家明（27日）起，獨家首推韓國人氣很高的「泡泡先生」（Barbapapa）集點活動，包括泡泡水、玩偶、透明包和摺疊傘等；2月28日至3月3日，使用全家App商品預售，可享大杯熱美式買1送1，及霜淇淋2支59元。
萊爾富即起至4月23日止，祭出冰沙全品項單件29元優惠價；2月28日至3月3日止，購買Hi Cafe大杯熱炭焙烏龍拿鐵，享買1送1；3月1日，萊爾富會員享大杯拿鐵咖啡、美式咖啡買1送1。此外，為回饋雲端超商會員，即起至3月3日止，於雲端超商App「蛋蛋小確幸」專區購買指定組合，可享加贈茶葉蛋乙顆。
7-11明（27日）至3月3日，憑LINE好友獨享優惠券，可享CITY CAFE黑糖珍珠撞奶、現萃茶珍珠奶茶第2杯半價；而即起至3月26日止，草莓綜合霜淇淋任選第2件7折，預估帶動銷量倍數成長。
(中國時報)
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