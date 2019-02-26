2019年02月26日 04:11 中國時報 吳奕萱 報導

超商複合店大戰再起，7-11從去年5月起已拓展10種異業合作模式，昨（25日）再度與達美樂合作，於北市基隆路松高門市開幕全球首家「7-11×達美樂」複合店，每日早上11點至晚上8點營運，一進超商就能看到披薩現做的畫面。

7-11表示，台灣現烤披薩市場規模約80億元，近年以10%逐年成長，本次合作設計出6款口味，包括夏威夷、蜜汁珍豬、日式壽喜燒牛等，還有轟炸雞腿、香烤雞腿排等副食，價格在59元至218元，強調「3分鐘新鮮現做」，每日無限量供應，預計帶動來客數1至2成。

7-11表示，披薩複合店除提升午、晚餐即食商機外，預計也能帶動茶飲銷售成長。此外，同樣以現做餐食的還有全家bb.q CHICKEN韓式炸雞複合店，從去年3月開幕以來，目前全台已快速展店5家，兩家超商龍頭都表示，近期還會有更「驚人」的複合店型公布，今年仍強打這種異業合作模式。

(中國時報)