女星上鏡美妝特搜
肌膚之鑰全球代言人費莉絲蒂瓊斯出演傳記電影《法律女王》。（肌膚之鑰提供）
Sisley植物絲絨持久脣膏#33賽維亞，1700元。（Sisley提供）
肌膚之鑰喀什米爾訂製脣膏103，2000元。（肌膚之鑰提供）
女星幕後直擊！不只代言人出演電影，或是品牌愛好者出席盛會，上鏡妝容使用的妝品都能帶來業績加成。
好萊塢女星Emma Stone出席美國演員工會獎，使用Sisley彩妝打造時尚妝容，使用產品包括旎巧植物脣線筆#5勃根地紅、植物絲絨持久脣膏#33賽維亞、以及植物養護精華長頸鹿睫毛膏。
肌膚之鑰全球代言人費莉絲蒂瓊斯Felicity Jones出演傳記電影《法律女王》，電影中，她選擇肌膚之鑰喀什米爾訂製脣膏#103打造劇中堅毅的女人形象，以微霧光感脣彩展現堅定又溫柔的妝感。
(中國時報)
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