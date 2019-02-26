2019年02月26日 04:11 中國時報 吳娮翎 報導

肌膚之鑰全球代言人費莉絲蒂瓊斯出演傳記電影《法律女王》。（肌膚之鑰提供）

Sisley植物絲絨持久脣膏#33賽維亞，1700元。（Sisley提供）

肌膚之鑰喀什米爾訂製脣膏103，2000元。（肌膚之鑰提供）

女星幕後直擊！不只代言人出演電影，或是品牌愛好者出席盛會，上鏡妝容使用的妝品都能帶來業績加成。

好萊塢女星Emma Stone出席美國演員工會獎，使用Sisley彩妝打造時尚妝容，使用產品包括旎巧植物脣線筆#5勃根地紅、植物絲絨持久脣膏#33賽維亞、以及植物養護精華長頸鹿睫毛膏。

肌膚之鑰全球代言人費莉絲蒂瓊斯Felicity Jones出演傳記電影《法律女王》，電影中，她選擇肌膚之鑰喀什米爾訂製脣膏#103打造劇中堅毅的女人形象，以微霧光感脣彩展現堅定又溫柔的妝感。

(中國時報)