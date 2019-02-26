沿著臺車軌道走(下)

2019年02月26日 04:11 中國時報 賴舒亞

許久沒有連續幾天留在金瓜石過夜的經歷了，家鄉的夜晚仍和童年一般，存在著一種乾淨的安靜，鄉下人家晚餐吃得早，約莫八點，除了幾盞白燦的路燈、嘹亮的蟲鳴與狗吠，整個聚落不見行人，連電視聲也聽不到，對當地百姓來說這就是平凡的日子，工作了一天，晚餐時刻陪家人說說話，在他們看來也許無足為奇，但能靜下心在良辰美景中記幾筆和土地的對談，於我是莫大的恩典。礦業的式微雖影響聚落發展，但換個角度想，至少婦孺不必再提心吊膽，在家枯等出門上工的男人，擔憂他們是否平安回家，聽聞礦工自嘲「入坑已經埋一半」時的那種心酸也已成陳跡。觀光逐漸取代礦業，自電影、廣告、電視大量地在金瓜石取景後，吸引了大批觀光人潮，就在那時民宿開始盛行，從最早的雲山水小築到近年的緩慢，或復古或現代的建築風格陸續開在起伏的山巒間，也點亮聚落的希望。

面對空無一物的老家，我仍保留它，儘管有些人透過鄰居向長輩傳達購買的意願，但可能是那一份血濃於水的情感牽繫吧，多次詢價總未能成交。表弟也問過我：留下這塊土地的意義何在？一時之間我不知怎麼回答，思緒掠過的是小時候坐在庭院納涼，三代同堂的辰光，以及母親休假返家難得給我講睡前故事的時間。在一般人的觀念裡，年輕人久居外地，短期內不可能回來住，老家四圍皆住戶，看不見山、海等美景，也失去營生的有利條件，既是這樣似乎就沒買地整建的必要性；然而，聚落給我的人與人之間互相幫補，土地教我的腳踏實地，親情留存的溫馨剪影，這些價值遠超過金錢的價格。幾年的密切返鄉，在一次次走訪的過程裡，進行青春回憶的修補，拉近和故鄉的距離，五號路老家如我和金瓜石的臍帶，也維繫著我跟聚落的情感，若能由我們這一代將老厝重新打造，讓童年的五號路繼續滋養成年的我們，相信在家族史上會是一頁璀璨。

人與故土之間的牽繫有時細微到自己也難以想像，單是一爿門扉或斑駁的石牆，甚至石階上孤寂的綠苔，皆令人割捨不斷。滿載鄉愁重量的臺車把往昔光陰拓印出長長的軌道，不停地朝遠方延伸，我沿路跟隨，彷彿才看到童年牙牙學語的自己、闔家聚首的歡樂，而今雙親已凋落，我不禁落下淚滴，想起詩人所云：「我們一生的年日是七十歲，若是強壯可到八十歲，但其中所矜誇的，不過是勞苦愁煩，轉眼成空，我們便如飛而去。」因此，我愈發珍惜曾在這片土地上度過的點滴。假使人生在世，面對任何的人與事，皆用投資報酬率去算計，待靈魂將歸回安息的時刻臨近，我們是否能替此生繫上一朵無怨無悔的蝴蝶結？

與耆老話家常，總有一籮筐的陳年舊事可聽，也是我可以請益的良機。以前聽到鄰居叔伯掛在嘴邊說「落袋仔裝碰子」，幾個小孩總躲遠遠地，後來才知他們的口袋並非真放子彈，只是形容口袋沒錢的人。耆老說當年挖礦炸山，大夥帶著彈藥放手一搏，如果挖到黃金，走路就能有「落袋仔裝銀角」的威風。以前挖礦，如果坑底炸出了大塊的石頭，礦工將隨之而來的小碎石帶走是被允准的，至於自行提煉成金變現或留做紀念端看個人選擇。光是山城這段說不盡也聽不膩的採金往日，就足以讓金瓜石這個地名永傳不朽，奇特的地理搭配獨具的礦史，任誰遇見這樣渾然天成的交集，都不願有錯過的惋惜，只是偶爾也會碰到自然與人工該如何取捨的考驗，或盡量在沒傷害原貌前提下佐以人工維修，就是更新文化的起頭。向外界推薦故鄉之際，同時也用心策畫，不管透過文字、微電影、圖像等管道來存留聚落起初的風貌，不單限於外在具體空間、建築的保護，更讓其中的生活模式等當地文化皆得以延續至未來。

兒時我不甚熟悉，但長大後卻萬般珍惜的水圳橋就是這樣的案例，從民宿步行約十分鐘就能看見它。這座位處外九份溪上的水圳橋在日據時代已存在，早年，靠近河底的地方有座原始的石橋讓居民引水，直到光復後才停止供水。外九份溪上的這座橋，原先只有上層用當地卵礫石為骨材，建成東側短西側長，鋼筋混泥土開腹式單拱水圳橋和底層的石橋。阿姨說當時的行人經常圖方便，泰半直接穿過水圳橋，但狹窄的橋身根本連錯身都困難，即使一人獨行若稍不留心恐怕也會失足墜河，憶起小時跟母親結伴過橋的往事她仍餘悸猶存。直到六○年代，這兩座橋之間才新建路人專用的鋼筋水泥橋。從溪底的方位望去，上中下三層橋的景致一覽無遺。趨前近看才注意到水圳橋身底下不知何時多了不鏽鋼桁架，應該是為了補強橋梁結構所增設。只要有機會，我都盡可能帶朋友走一趟這座造型奇特，足以象徵當地特色的建築，也重溫昔時的庶民記憶。

近幾年看到人山人海的九份，再反觀遊客冷清的金瓜石，曾有人問我同樣靠金礦發跡，何以生意落差之大？熟人皆曉得沒重要事，我不會專程跑九份。某次朋友提議先到九份吃美食，飽餐後再搭車上金瓜石，還被我投以衛生眼，我半開玩笑問是嫌在臺北吃不過癮，上山再續攤之意嗎？有的人也許私心期盼金瓜石能有九份的一半熱鬧，但我卻慶幸金瓜石能保持素顏。有得就有失，人潮固然會引入錢潮，卻也難免造成嘈雜與垃圾。屆時，我是否還能一個人順沿疇曩載礦的輕便車道，走讀過往，或變成被擠在人群裡，變成走馬看花的觀光客？真有那一日，外九份溪應該也無法再見粼粼波光與悠游的魚蝦。

金瓜石是我的支柱，最適合讀書、寫字的所在，當遭受挫敗時，管它天色或早或晚，一班直達客運搭到聚落，投身故居懷抱，在山與海的環繞中總能孳生令人平靜安穩再出發的力量。面對大肚美人山，窗前展書讀時，尤其讀到海明威在諾貝爾文學獎致答辭中有感而發：「當作家擺脫了他的孤寂，他的聲名日甚，而他的作品也開始敗壞。」這段話宛若金瓜石的寫照，翻過輝煌，回復曩者的純粹。這更是我的座右銘，不是要離群索居，而是儆醒，提點自己在載浮載沉的渾濁人世裡，竭力追求靈魂的聖潔，保有初衷。

接連數日的鄉居生活，每天早睡早起，竟改變久住城市時晏醒的習慣。在心和眼習慣不使用手機、電腦之後，發覺自己的耳朵對水的流動、鳥的搧翅、風的吹過等聲音更為敏銳，每個聲音都像聯結我與聚落的今昔密碼，引領我沿著歷經礦業興衰的臺車道，走去溪裡淘洗含金的鄉愁。金瓜石所給的贈禮，相較於它是否能再創另一次繁花盛開，對我來說並非最重要的事，在我心底，金礦全面停採之後，我還能回來，遇見生命中淳樸的風景，夫復何求。（完）

(中國時報)