2019年02月26日 04:11 中國時報 張懿範

小芬房裡有個頂天大衣櫃，整齊排列著從小到大心愛的制服，包括現在工作的。它們像戰袍般保護著小芬，讓她放心的隱藏自己，從容地融入人群中。

發現制服的魔力是小學。畫筆完成的作品，讓她站上領獎台。小芬記得老師的提醒：「上台時要穿著整齊制服。」前一晚，便仔細地將皺亂的百褶裙與襯衫燙得平整。等待時，就盯著裙子上一條條藍色直線，安撫失序的心跳。接到獎狀瞬間，喜悅與制服產生連結，進入小芬的體內，「是制服的力量。」她相信。

高中制服是走到哪都難以忽略的存在。這股能量不只傳給她，連爸媽抬頭與嘴角上揚的角度都提高五度。她不捨得脫下。目前這份通過考試獲得的工作「需要穿制服」絕對是小芬選擇的原因。制服是幸運物，證明她的努力，宣示她的價值。

脫下制服，小芬習慣待在房間裡。認真仔細的將它們洗燙整齊，像進行一場神聖的祭祀，如同她一貫的工作態度，嚴謹、專心不容許一分差錯。不需要穿制服時，她還是一身制式，大家也習慣了這樣的小芬，偶爾客套問：「加班？」從未質疑其中不合理，彷彿，制服是小芬的化身，在她身上所有的不合邏輯都成了理所當然。小芬對工作以外的事情沒有興趣，也沒有人對工作、制服以外的小芬有印象。

規律秩序，在這天崩壞。新任總經理，宣布將取消穿制服的規定。小芬沒有買衣服的經驗，制服由公司訂製，居家服由媽媽準備。失去制服的保護，她必須展現真實的自己。小芬覺得與外界溝通的那座橋，要斷了。看著公文，回想起剛上大學時仍穿著高中制服，直到媽媽買了類似款式替代，她決定複製這經驗。

總經理卻不放過小芬，見到就提醒她換上展現個人風格的穿著，並將這些創意帶入工作。小芬迷惘了，從前帶來榮耀的制服成了被否定的標籤，緊黏在身脫不掉。同事們換上新裝後也像變了個人，看著陌生，讓她不知該如何應對。小芬找不到前進的方法，無助地躲在樓梯間失神。原來要展現個人特色竟讓她如此挫敗。

為了改變形象。小芬無措地走進服裝店。但很快的，她便發現這問題其實容易解決，只要套上不喜歡的款式，就能偽裝。看著鏡中不熟悉的人，小芬笑了。她找到藏匿的新方法，感覺自己更進化。只要這個小芬，不是小芬，那就是小芬了。

(中國時報)