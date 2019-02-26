戀人與裝幀
中國時報
葉語婷
戀人與裝幀
櫥窗裏
裝訂好的話語
帶著花邊
細緻的修辭
這是給你的禮物
想像雙手捧著
遞給你一本甜蜜燙金
厚重的精裝書
經過櫥窗
假想你也在放學途中
球鞋踏過金黃色的
被篩落的陽光
而我的鞋跟
繞過麵包店的轉角
買了幾張白紙
又或許是
一本樸素的手工書
封面粗糙的筆觸
摩擦電車外的風景
你正在凝視的
小心翼翼
我沿著你的弱點打孔
再綁上幾個
曖昧繩結
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。