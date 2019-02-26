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2019年02月26日 04:11 中國時報 葉語婷

戀人與裝幀

櫥窗裏

裝訂好的話語

帶著花邊

細緻的修辭

這是給你的禮物

想像雙手捧著

遞給你一本甜蜜燙金

厚重的精裝書

經過櫥窗

假想你也在放學途中

球鞋踏過金黃色的

被篩落的陽光

而我的鞋跟

繞過麵包店的轉角

買了幾張白紙

又或許是

一本樸素的手工書

封面粗糙的筆觸

摩擦電車外的風景

你正在凝視的

小心翼翼

我沿著你的弱點打孔

再綁上幾個

曖昧繩結

(中國時報)