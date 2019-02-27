周錫瑋提二階段初選 2020韓流攻頂 開啟機會之窗

2019年02月27日 04:10 中國時報 朱真楷 、 柯宗緯 ／綜合報導 ／綜合報導

星國也勸進？ 韓訪星馬收金鯉魚、雄鷹高飛

為贏得2020，國民黨籍的前台北縣長周錫瑋昨拋出「二階段初選」提議，主張黨完成現行初選機制後，應在6月底讓勝出者與可能的對手蔡英文、柯文哲進行民調，若贏不了，就應啟動第二階段初選，由黨尋覓「無法參與初選」的黨內強棒，讓所有人再PK一次，看誰勝出，就由誰出征2020。

目前各民調顯示，高雄市長韓國瑜雖是藍營總統民調最高者，但礙於甫就職市長2個月，是否參加初選並未表態。因此，所謂二階段，無疑是創造彈性，替韓開啟2020機會之窗。

黨內勝出 再與蔡柯PK

這也意味新規則若成真，目前民調居次的前新北市長朱立倫就算贏初選，若無法進一步超越柯文哲，那麼，曾主導2015年「換柱」風暴的朱立倫，恐反過來「被換倫」。

昨日，周錫瑋接受廣播專訪時拋出2項重大議題，一是宣布參加國民黨總統初選，二為主張初選應該為兩階段。

周錫瑋說，主流民意雖期待民進黨下台，但國民黨能提出最強棒人選嗎？吳敦義、朱立倫都有長處，但不要讓人覺得都在為自己，為了讓黨能推出最強候選人，他主張應進行兩階段初選。

周錫瑋解釋，所謂第一階段，就是先進行現行初選制度；接著在6月底、7月全代會前，當民進黨及獨立參選人都確定後，就讓第一階段勝出者與所有競爭者比民調，只要能勝出，那就確定由這個人代表參選。

派最強棒 周表態參選

反之，若民調落後，黨就必須展開二階段初選，尋覓黨內其他強棒，再將這些人與第一階段勝出者，逐一與對手再PK一次，由黨徵召最有勝選機會者。

周錫瑋強調，千萬別說這是「韓國瑜條款」，而是「對於有困難參加初選，卻是最有辦法能勝選的人，黨要給他一個機會！」畢竟若繼續採傳統方式，將很難打贏積極準備的蔡英文；尤其柯文哲非常強，不派最強的，怎麼打？

同時，周錫瑋也順勢表態參加初選，此舉是否為讓自己擁有改變初選機制的發言權？周錫瑋說，是的，初選辦法就是只要報名參加，就能參與初選機制協調，不參加就沒發言權；但他強調，「我會努力讓我變成最強的候選人！」

韓回應 先拚高雄經濟

針對2020總統議題，國民黨副主席郝龍斌也建議維持七三比民調，並把韓納入初選名單。韓則回應，祝福周錫瑋，誰要選國民黨初選都祝福，但目前最重要的是，280萬高雄市民期待感非常高，要趕快把高雄經濟衝起來，不要忘記自己身上肩負這麼重要任務及使命。

已表態參選的前立院院長王金平昨晚表示「難以評論」；朱立倫對每位參與初選者表示歡迎，朱說，國民黨會在最後選出一位符合民意、最強的候選人。國民黨發言人歐陽龍則表示，若採取兩階段初選，恐將回到4年前「換柱」情況。

(中國時報)