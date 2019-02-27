美朝研擬發表《河內宣言》 二次川金會 可望達成終戰協議

2019年02月27日 04:11 中國時報 王嘉源 ／綜合報導 ／綜合報導

川金二會前夕 川普再對美陸貿易表示樂觀

北韓領導人金正恩與美國總統川普26日相繼抵達越南河內，第二次「川金會」即將於27日起登場，影響朝鮮半島未來局勢走向的核談判也進入讀秒階段。據韓媒報導，美朝正研究於川金會後發表的《河內宣言》中，納入「終戰宣言」內容，而有關北韓無核化前期措施，則在商討寧邊核設施檢查問題。

今起談判登場 確認無核化

南韓《中央日報》26日引據外交消息人士表示，美朝就計畫於28日發表的《河內宣言》中，已針對重新確認無核化原則、北韓採取無核化前期措施和美國採取相應（補償）措施，以及著手未來工作協商等達成協議。

據指出，美朝正進行最後商討，擬在宣言文中加入「美朝兩國相互重新確認新加坡首腦會談（第一次川金會）上確認的無核化意志」、「北韓立即著手廢棄豐溪里核試驗場、東倉里飛彈發射場和寧邊核設施的檢查程序，美國採取相應措施，實施重啟金剛山旅遊等可行方案」、「雙方決定組建工作協商體，協議具體方案，以早日實施此次協議的措施」。

此外，現還在商討於宣言文中，加入關於終戰宣言的協議內容。但據悉，考量到可能會產生撤離駐韓美軍等相關爭議，也可能用簽訂「和平協定」前一階段的「和平宣言」來代替「終戰宣言」。北韓一直要求與美國簽署終戰宣言，結束敵對關係，同時能在國際社會上成為正常國家。

據悉，工作會談中將北韓的無核化進程劃為三階段，分別為檢查和檢驗東倉里和豐溪里設施、檢查和檢驗寧邊已知的核設施、檢查和檢驗包括鈾濃縮設施在內的未公開核設施。

關閉寧邊核設施 解除制裁

外交消息人士表示，這次最核心的是「無核化前期措施中將包括的協議。在最終調整過程中，是否包括寧邊，還是先包括豐溪里和東倉里，美國的相應措施或有所改變」。就此，美朝現正最終展開激烈神經戰。

北韓前駐英公使太永浩受訪指出，金正恩此次出席，是為了讓美方解除制裁，尤其希望得以重啟開城工業園區和金剛山旅遊，作為交換條件，北韓會提出關閉寧邊的老舊核設施。「北韓是想一箭雙鵰，交出已該關閉廢棄的舊核設施，既保住核導能力又解決制裁問題。」

(中國時報)