韓一簽3年約 打趴花媽紀錄

2019年02月27日 04:10 中國時報 柯宗緯 ／新加坡報導 ／新加坡報導

高雄市長韓國瑜（左三）26日與新加坡兩家大型超商簽約，搶下近億元農產品訂單。（柯宗緯攝）

簽下兩大超市 韓市長星馬行共帶回2億訂單

高雄市長韓國瑜26日率隊搶下新加坡2大超市訂單，讓1億元農產品「貨出去」，打趴前朝去年整年銷星國750萬元紀錄，韓謙稱「不跟前任政府比，人比人氣死人」。昨FairPrice超市設置「高雄首選」品牌蔬果專區，以Q版韓國瑜及柴犬米魯圖像做招牌吸客，僑胞一車車搶購，以新幣力挺秒殺。

高雄農產品 2大超市下訂

韓國瑜昨早先與星國最大連鎖超市FairPrice總裁謝建平簽約，包括木瓜、番石榴、金煌芒果、蜜棗、鳳梨、地瓜、青花菜等每年100萬新幣、相當2300萬新台幣，一簽就是3年約，計為農民創造6900萬產值，對比去年高雄總外銷星國僅750萬，韓1筆訂單就足足多了1550萬。

謝健平表示，未來3年將採購高雄在地農產品，合約簽定前6個月FairPrice將專門銷售高雄農產至全新加坡，包括芭樂、蜜棗及新鮮蔬菜等，3月將辦超市架上展示高雄農產，另不排除到台灣考察，研擬投資的可行性。

韓下午轉往昇菘超市與CEO林福星簽訂3年採購長約，每年超過50萬新幣，折合新台幣約3450萬元，品項有木瓜、鳳梨、蜜棗、芭樂、金煌芒果、玉荷包荔枝。林福星表示，過去透過貿易商進口台灣水果，這次首度透過高市府採購，能降低進貨成本，同時提高農民收益。

超越上一任 改善農民生活

韓國瑜表示，這2筆訂單雖然阿拉伯數字不大，但對高雄農漁民來講意義非凡，有1個穩定出口的對象，不管數量多還少、價格高還低，回去會更要求重視品質，希望未來不光是生意愉快，且友誼長存。

至於外界比較韓市府與菊市府的「農產外銷成績單」，韓國瑜重申，每任政府有他的貢獻，「當然我們現在可能要開始超越前面的上一任政府」，但重點是農漁民有沒有因為市府團隊的努力，改善他們的生活，因此不跟前任政府比，也不跟左鄰右舍縣市比，「我們就對自己要求」。

另外，針對高雄市觀光局長潘恒旭25日自爆「市長要我清明節前不要針對政治發言」，外界納悶為何是「清明」這個時節，啟人疑竇。韓昨表示，希望他謹言慎行，沒有別的意思。

(中國時報)