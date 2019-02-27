頻被射冷箭 韓怒嗆放馬過來

2019年02月27日 04:10 中國時報 柯宗緯 、 楊孟立 、 郭建伸 ／新加坡台北報導 ／新加坡台北報導

高雄市長韓國瑜出訪星馬拚經濟，感慨有人卻放冷箭。韓前腳才踏出國，後腳就有人爆料，日前他因體力透支缺席市政會議，紀錄卻填「公出」。他26日變臉怒嗆，實在非常無聊，「所有批判放馬過來，我韓國瑜等你！」

他日前在酒吧開直播後夜宿高雄彌陀漁村，隔日因體力無法負荷，取消市政會議及原定4個公開行程，在家休養。不過，有網友PO出當日會議紀錄，發現他被標註「公出」，網友嘲諷「韓導是用公務之名在家睡覺嗎？」

韓國瑜解釋，這是幕僚填的，前一天忙到差不多凌晨1點睡、4點起床，這算私人行程，還算公務活動，不用再去講。他也難得板起臉孔說，自己在外面為農漁民在衝，台灣內部沒必要找些很奇怪的批判，一點意思都沒有。

他也怒嗆有心人士說，「不要我們在外面幫農漁民打拚時放冷箭，非常無聊！」

針對星馬行生波，府、院方面又指韓「沒有安排好就卸責說是打壓」。外交部長吳釗燮昨赴立院前受訪表示，韓國瑜出訪星、馬，外交部有請兩地代表處全力支持，「所謂打壓的事情真是無中生有」；有關在馬來西亞的狀況，應由高市府發言人或是韓國瑜親自說明，會比較清楚一點。

韓國瑜指出，「我們沒有卸責，但台北方面來的太多雜音，千萬不要帶到國外來，千萬不要讓台灣人在海外漏氣。」

前駐紐西蘭大使介文汲也質疑外交部為何不主動協助，馬國官方是否會出席韓市長晚宴，外交部應都會有掌握，為何不讓韓市長了解？外交部則回應，介文汲是為了選立委在炒知名度。

高雄首位海外代言人崔麗心今天將出席高雄觀光行銷記者會，26日搶先與媒體見面，她還透露有意在高雄置產，也會介紹新加坡友人到高雄。自己最愛的高雄美食是岡山豆瓣醬及左營滷味。

(中國時報)