民進黨主席酸土包子議題不入流

2019年02月27日 04:10 中國時報 吳岳修 ／新北報導 ／新北報導

土包子議題持續發燒，三重立委候選人鄭世維26日準備的500顆包子，瞬間被群眾爭搶一空。（吳岳修攝）

土包子說發酵，民進黨主席卓榮泰26日輔選黨籍三重立委候選人余天時，批評土包子議題是「不入流訴求」；余天妻子李亞萍更炮轟，「去年當選的都是胡吵胡鬧的小丑」，並當著卓榮泰的面直嗆「民進黨一定要改革」。

國民黨三重立委補選強打土包子議題，國民黨候選人鄭世維每天發送500顆包子，加上高雄市長韓國瑜站台後，鄭的人氣直線上升，對民進黨產生莫大壓力。

卓榮泰昨天陪同余天參加新北市黨部婦展會輔選活動時表示，余天急公好義、深耕基層，所以余天不怕韓流，認為國民黨主打土包子議題，只是「臨時、不入流的訴求」，相信三重市民會做出最好的選擇。

李亞萍致詞時酸言酸語表示，「我們經費拮据，要發只能發饅頭。」她也批評民進黨在去年11月24日「輸得很慘」，接著又炮轟「會做事的人都沒當選，反而是一些胡吵胡鬧的全部當選」、「一些小丑全部當選」。

李亞萍話鋒一轉，選民現在對民進黨是「恨鐵不成鋼」、「民進黨一定要努力、要改革」。事後媒體追問小丑是否指韓國瑜？李亞萍與余天則是異口同聲表示，「沒有針對特定對象。」

對於妻子怒氣沖沖，余天則是緩頰說「包子是庶民美食，發包子給有需要的民眾吃，這是好事」，但他坦承對於這次的補選「真的很艱難」，他只能更努力。

土包子議題持續發酵，余天也忍不住抱怨總統府發言人黃重諺的說法「不應該」，尤其對手23日造勢活動「韓流來襲」，余天意有所指的說「那天真的很冷！」但他強調，「穿暖點就不怕寒流」、「如果連三重都輸了，那民進黨其他也不用選了。」

余天也針對媒體民調顯示鄭的支持率贏他6％表示「不相信」，他當選立委後一定會傾聽、滿足民意，話說完還不忘轉頭告訴坐在身後的卓榮泰「這就是民進黨目前最欠缺的部分。」

(中國時報)