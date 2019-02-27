內賊猖狂 市長興利別忘除弊

2019年02月27日 04:10 中國時報 林宏聰

韓市府消息提前走漏已非第1次，韓國瑜雖不願究責，但在前朝眼線密布的高雄市府，如今卻瀰漫詭譎氣氛，只要年資逾半年都可能被視為「內鬼」；為團隊士氣著想，韓國瑜應該既興利又除弊，畫出底線，別讓幕後洩密者繼續猖狂。

用人不疑，確實不該把市府公務員當成「前朝餘孽」，但人走茶涼畢竟不仗義，昔日花媽派駐各局處負責監軍的機要們即便離去，要是私下回來「問兩句」，基層事務官儘管明知改朝換代，面對這些過去的戰友，應答上也難免為難。

先是選後要求各局處「將政見轉換成可行政策」的會議紀錄曝光，緊接著韓國瑜出訪馬來西亞、新加坡的行程鉅細靡遺被綠媒披露，如今人遠在國外，又被爆出市政會議簽到紀錄「請假變公出」，公文內容頻頻外洩快成常態。

雖然不一定像名嘴所說，民進黨暗中成立「擒韓小組」，但韓團隊心知肚明前朝密探無處不在；內部形容，有時候會議一結束，剛形成的初步共識內容還沒來得及寫成白紙黑字，「他們就已經知道了。」

平心而論，市政會議紀錄並非天大機密，外洩的出訪行程更是未定案，可見絕大多數事務官心中還是有把尺，真正得守口如瓶的重要機密攸關《公務員服務法》，洩漏口風可是要移送懲戒的，願效忠前朝鋌而走險的人畢竟不多。

然而，韓國瑜不能輕忽，這些雞毛蒜皮的消息雖不至於造成原子彈級殺傷力，但關鍵時刻放個水鴛鴦也會夠嗆的！尤其這次特地選在他出訪星馬、聲勢最旺的時候藉PTT網友披露「請假變公出」會議紀錄，帶起網路批判風向，政治操作斧鑿斑斑。

韓國瑜缺少堅強班底，短時間難以凝聚向心力，反而更該修正「99％興利、1％除弊」作法，讓洩密者有所顧忌，畢竟「愛與包容」還得看對方領不領受，若為市政順利推動而回歸「溫良恭儉但再也不讓」，相信市民普遍能夠理解。

(中國時報)