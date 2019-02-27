包子逆襲成主角 全台熱送
高雄市長韓國瑜遭總統府發言人黃重諺嗆「土包子」，高雄市府回敬舉辦「2019打狗包子爭霸賽」，令這股土包子風潮迅速延燒全台；國民黨新北市三重立委補選候選人鄭世維宣布，即日起至投票日前一天止，每天準備500顆包子分送民眾；爭取黨內立委提名的基隆市議員藍敏煌也送包子，「基隆跟高雄都要發大財！」新竹縣長楊文科除送主管客家菜包，還計畫送1箱讓韓國瑜品嘗以開啟合作契機。
高雄市觀光局25日宣布舉辦「2019打狗包子爭霸賽」之後，26日立刻湧進許多電話，詢問相關參加辦法與活動細節，工作人員接電話接到手軟。觀光局說，昨天是活動消息曝光後的第1天，尚無確切統計數字，不過到下班前，有意報名的多屬於在街頭開店的知名店家。
包子熱潮讓高雄市許多包子店的生意成長2成以上，鳳山南榮路上1家包子店老闆謙稱，平常生意就不錯，如今生意更火熱，現在1天可賣出上千顆包子。
台北市議員李明賢、王鴻薇昨天跨河陪鄭世維赴三和市場掃街拜票，但最受歡迎的還是鄭世維在上午與下午各發送250顆包子，瞬間被民眾爭搶一空。
基隆市議員藍敏煌昨也免費贈送100顆包子，並喊出「雙港串連，南北互挺，敏煌力挺韓市長」口號，希望「基隆跟高雄都要發大財」。一名領取包子的民眾說，「很羨慕高雄」，盼望藍敏煌也能帶動基隆，促成南北雙贏。
新竹縣長楊文科則在昨日主管會議裡送給與會者每人1顆客家菜包。他說，等韓國瑜返台後，會贈送1箱客家菜包，請韓國瑜與高雄市政府主管們品嘗，希望能開啟和韓國瑜合作契機，讓竹縣農產品也能銷售到對岸、東南亞。
(中國時報)
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