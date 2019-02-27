太陽太弱 韓須做種子選手準備

2019年02月27日 04:10 中國時報 周毓翔

「高雄發大財」變「全台發大財」，相信高雄人也不會不樂見。圖為去年九合一大選時，高雄人熱情支持韓國瑜。（陳怡誠攝）

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新聞透視國民黨總統候選人提名戰局越來越混亂，除制度爭論不休外，陸續有人投入，可見太陽們威力不夠，無法定於一尊，才造成百家爭鳴。民眾反而把焦點都放在高雄市長韓國瑜身上。韓國瑜在各家民調中，皆領先藍營各天王，為擴大「韓流」氣勢，為台灣發展，韓國瑜勢必得做好種子選手的準備。

國民黨黨章雖有「三七比」提名制度，但過去都是內部協調好後，共推一人選，即使選情最不樂觀的2016年，前黨主席洪秀柱是在沒競爭對手下，以民調衝破「防磚界線」而被提名，反倒這次爭取者眾，可能得首度透過初選決定人選。

爭取者眾 靠初選定勝負

以目前檯面人選看，前新北市長朱立倫民調最高，最有機會在黨內勝出，在幾份媒體民調中，朱立倫一對一對決蔡總統也有機會獲勝，理當是國民黨最該推的人選，但4年前「換柱」，在黨內造成紛爭，尚未平復，同時朱主導議題能力亦不強，無法協調各方，讓黨內團結，才造成如今百家爭鳴。

各懷心機 中常會必角力

前立法院長王金平及黨主席吳敦義，都已年過七旬，兩人都有為政治生涯做最後一搏的打算。問題是，王、吳民調支持度都不強，聲量上也不高，難做「強棒」。如今前台北縣長周錫瑋跳進來，一方面宣布參選，另方面提「二階段初選」，為可能的最強棒韓國瑜開啟機會；太陽們彼此隔空喊話，各懷心機，今日中常會勢必有一番角力。

國民黨初選鬧得越難看，越令人看向在高雄拚經濟的韓國瑜，越覺得韓務實風格的可貴。韓入主高雄市府雖僅2個多月，但他的高人氣是事實；尤其距大選不到一年，民進黨內外展現的姿態，更讓泛藍陣營期盼延續「韓流」熱度，在明年終結民進黨執政。

韓國瑜即使不能主動宣布參選，到最後恐也必須為黨、為國家做好參選準備，成為國民黨的種子候選人。

應否徵召 柯成最大變數

目前最大變數是，台北市長柯文哲是否參選，假設柯無意投入，藍綠對決態勢下，不必徵召韓，國民黨也有勝選機會，但假設柯參選，韓國瑜在最後關頭勢必得義不容辭跳下去選總統，國民黨才能確保重返執政。

去年九合一韓喊出「貨出去，人進來，高雄發大財」，一旦韓代表國民黨成最強候選人，讓「全台發大財」，高雄市民應可諒解。

(中國時報)