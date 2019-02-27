朱依規則支持最強的 燕喊要能贏
國民黨中常會今預定討論初選制度，前新北市長朱立倫昨強調，2020就算全黨團結一致，都不一定能勝選，若還造成內鬨、內亂「基本就不用玩了」，任何制度只要符合民眾要求，並經中常會決定後，就依規則選出最好的候選人，「我一定會全力以赴」。
國民黨總統初選制、期程至今未定，在原先民調與黨員「七三比」外，黨主席吳敦義日前拋出全黨員投票及「五五比」等想法，為初選方案添變數，國民黨智庫今將在中常會列出所有初選制度，標註優缺點並在常會依序處理，預料成各方角力戰場。
朱立倫昨受訪，主持人談及目前傾向排除「全民調」，但一定納入黨員投票，只是比例未定；朱表示，黨內初選只是一個過程，若予以抨擊造成彼此嚴重芥蒂、傷害，最後黨要怎團結對外？
朱立倫強調，任何遊戲規則只要符合民眾要求，並由中常會決定後，趕快依規定提出最好候選人，他自己一定全力以赴；且若最後結果自己僅80分，另有候選人90分，無論是韓國瑜、吳敦義或王金平，他都全力支持，「不要彼此好像卡來卡去，讓大家只會對國民黨厭惡。」
至於吳敦義頻提個人見解，朱立倫說，身為主席，做任何政策或決定都會受到公評，「就像我曾任主席，也受了重傷，做的決定就必須負責。」不管最後用「七三比」或「五五比」都尊重。
台中市長盧秀燕昨表示，應要尊重黨員，但她覺得找出能「勝選」的候選人非常重要，國民黨目前浮上檯面的人，資歷與從政經歷都很久，有一定國家社會理念，無庸置疑，不過要思考的是，「要會贏！不是自己爽。」
盧秀燕強調，如果國民黨提名一個人選，結果沒辦法選贏，那沒用，所以她覺得務必思考，提名的人一定要能贏得大選，這個非常重要。
盧秀燕表示，身為從政黨員，當然必須配合自己政黨的角度，她也相信國民黨會用最公平、最公正方法，讓能勝選的人產出，獲所有國民黨員與所有選民都支持。
(中國時報)
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