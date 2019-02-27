拋兩階初選 周籲別用制度卡強者
前台北縣長周錫瑋主張「兩階段初選」，要替藍軍找出2020最強候選人。被問此舉是否可能遭表態參選的朱立倫、王金平反彈？周錫瑋說，國民黨不能再用制度綁住有能力的人，所有參選者都要有胸襟，為國家福祉、人民期待，若有人比自己更強，就該讓更強的人出來打贏選仗。
目前民調顯示，國民黨檯面人物若對上北市長柯文哲，支持度均落後10％以上；唯一能贏過柯、蔡者僅韓國瑜。因此，在「國民黨應派最強人選」呼聲下，周順勢拋出兩階段初選。
國民黨發言人歐陽龍說，若採兩階段初選，恐又回到4年前「換柱」情形，況參加首階段的人，若第一階段初選後民調攀升，是否還要參加第二階段？恐會一直做不完。
對此，王金平說「難以評論」；朱立倫表示，國民黨初選只是一個過程，歡迎每位能來參與的人，選出一位符合民意、最強候選人，以爭取2020勝選。
前國民黨主席洪秀柱辦公室發言人李昶志表示，不論誰出來都樂觀其成，至於初選制，洪先前主張「全民調」，但也認為應先將規則及制度搞清楚，選擇一個能讓國民黨贏的制度。
周錫瑋說，去年迄今不斷聽見人民希望民進黨下台心聲，問題是國民黨能否提出打贏的人？這是大家期待、卻也最擔心，所以才想以兩階段初選，打破現行僵化制度。
周錫瑋強調，如果韓國瑜最有機會贏，就該讓韓出來。他強調，唯有進行真能選出最強候選人的機制，所有人才會願意在初選結束後真心合作，分進合擊贏回政權。
他認為，更重要是，所有參選者都要有氣度與胸襟，自己能衝當然很好，但為國家福祉與人民期待，該爭時努力爭，該讓時就要讓，只要有人比自己更強，就該讓更強的人出來打贏選仗！
不過也有黨內人士憂心，以國民黨習性，二階初選恐鬧得更兇；國民黨常見初選時殺得刀刀見骨、不留情面，進入第二階段時，落敗者會想辦法扯別人後腿，迫使二階段換人。
(中國時報)
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