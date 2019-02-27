柯出馬韓就選 柯不選韓就退

2019年02月27日 04:10 中國時報 曾薏蘋 ／台北報導 ／台北報導

2020大選國民黨到底派誰出馬?前民進黨立委沈富雄昨為國民黨開藥方。他說，國民黨擔心2020總統大位將拱手讓給台北市長柯文哲，如果柯文哲參選，就由初選第1名，當然是韓國瑜，代表國民黨參選。

國民黨對下屆總統黨內由誰出馬，初選規則至今未決定。沈富雄昨在臉書指出，國民黨舉黨上下一片焦慮，擔心2020的總統大位拱手讓給柯P，國民黨智庫奉黨主席吳敦義之命，研議初選辦法，結果只提報告而不建議，「堂堂智庫，一點都不智」。

沈說他願意野人獻曝，為國民黨提供一個小建議，可解群憂，並且不得罪人，不會有併發症。

沈富雄認為，黨內初選時程可依黨中央規畫，不必提前。因為沒有什麼好急的，初選民調比照立委，民調與黨員意見仍是七三比，其實任何比例都不會影響結果，不必庸人自擾。

他說，不必勸退吳敦義主席，他有100％參選權利。吳主席如參選，也不需辭主席，相信吳會公正就是了。至於吳主席一顧韓廬，請韓國瑜登記參加初選，必要時三顧亦何妨？這步是關鍵。

沈富雄表示，柯文哲如果不參選，韓可退選，不退也行，走到這一步，沒有非退不可的義務，可由黨中央徵召第2名，可能是朱立倫，由朱參選。

沈富雄強調，國民黨可一切按步就班，等明年勝利到來，簡單易行何難之有？若哪顆太陽、月亮或星星不服？他願洗耳恭聽。

(中國時報)