肯定韓拚市政 朱籲選前先蹲馬步
2020大選逼近，對於高人氣的高雄市長韓國瑜是否出馬選總統，前新北市長朱立倫昨接受廣播專訪時表示，「我把韓國瑜當作國民黨最重要的資產」，韓正在新加坡訪問，拚經濟、拚高雄招商，是非常好的事情，「我們不排除任何選項」，而現階段要鼓勵韓國瑜把高雄市政做好，再爭取支持，作為黨未來爭取民眾支持的最大資產之一。
談起黨主席吳敦義日前稱不排除2020徵召韓國瑜，朱立倫說，他一直認為韓國瑜是個激勵力量，也是國民黨現階段有心為台灣打拚、每位潛在候選人的努力目標；為解決台灣問題，並符合民眾期待，國民黨就須勝選，又若候選人不夠強，當然就要找出最強的候選人。
主持人追問，韓國瑜甫上任高雄市長，參選總統有正當性？朱立倫說，現在不能這樣評斷，其中有幾個層面，首先是韓本身意願，第二則是藍軍、國民黨本身該有個態度，再來牽涉到候選人們是否夠強。
話鋒一轉，他進一步說，不否認過去兩個月來，可能有很多支持者認為朱的網路聲量太低，沒有積極提出政見；也許大家會認為這兩個月朱做錯了，不該去做「打底」的事、拚台灣未來新經濟走向，「但我還是認為這不只是為選舉，而是為台灣找出一條路，這是我參選的動機跟目標。」
朱立倫舉例，像先前參選新北市長，隔一條淡水河，台北市有的，為何新北不能？新北市可以改變，因此提出很多議題，其中三環三線還挨批是「買不起的大牛排」，如今卻一條條都在實現，這些都顯示自己在參選前必須要「蹲馬步」，且選舉畢竟是到明年1月，「我覺得馬步要先蹲好」，其他就見仁見智。
(中國時報)
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