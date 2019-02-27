蘇駁國民黨 蔣也說10萬青年10萬軍

2019年02月27日 04:10 中國時報 郭建伸 ／台北報導 ／台北報導

行政院長蘇貞昌。（姚志平攝）

行政院長蘇貞昌日前引用英國首相邱吉爾在二戰時對抗德國納粹的名言，比喻兩岸若有戰事絕不投降，藍委徐志榮昨質詢指出，這話難免讓人聯想是為了總統選舉，甚至想借用大陸來為民進黨輔選。蘇貞昌昨反駁，稱連國民黨前總裁蔣中正也說過「一寸山河一寸血，十萬青年十萬軍」，因為要和平，所以要告訴想侵犯台灣的敵人，我方絕對做好準備，「你要付出代價」。

別讓「衝衝衝」 變成「戰戰戰」

蘇貞昌日前引用邱吉爾名言，「為了守護家園，戰海上、戰海灘、戰街道、戰山上，絕不投降」，引發外界議論。徐志榮昨在立法院院會指出，蘇說這番話雖勇氣可嘉，但時空背景與台灣現在不一樣，會令人聯想是為了總統選舉，是否要借用大陸力量來輔選？

徐志榮說，講不好聽一點，蔡英文總統現在民調不好，去年選舉結果充分反映人民需要「安居樂業、拚經濟」。他建議蘇應該改說追求和平、不希望戰爭，別讓「衝衝衝院長變成戰戰戰院長」。

蘇貞昌表示，他最期待和平，只有極權黷武國家才鼓勵發動戰爭；戰到最後一兵一卒的言詞，不是只有他講過，包含他之前引用的邱吉爾，以及蔣中正在日軍攻打中國時，也曾說過「一寸山河一寸血，十萬青年十萬軍」，也是不投降主義者。

蘇批和平協議 會導致更多戰爭

蘇貞昌說，只有投降主義者如汪精衛、英國前首相張伯倫，才會鼓勵簽和平協議；和平協議只會導致更多戰爭，讓更多人民死亡，而國民黨主席吳敦義說要簽和平協議，這是他最不能接受。

徐志榮反問，難道簽和平協議就等於投降嗎？蘇貞昌回應，正因為要和平，所以要告訴想侵犯台灣的敵人，「我為和平，絕對做好應戰準備，你要付出代價！」

蘇也進一步說，若蔡英文總統這樣講為了選舉，絕大多數台灣民眾肯定蔡總統這樣講，所以才有選票。徐志榮則反嗆，「那不見得！以前有用，現在可能沒用」。

(中國時報)