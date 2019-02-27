請問院長 政府不該爭取和平嗎

2019年02月27日 04:10 中國時報 季節

行政院長蘇貞昌先後引用邱吉爾和蔣中正的名言，表達堅抗入侵者的決心，然而兩位二戰領袖講話時，國家都已處於戰爭狀態，難道蘇院長認為兩岸已經開戰了嗎？這樣的比喻是明顯失當。

政府應該盡量確保和平，邱吉爾喊出堅決抵抗德國的時間點是1940年6月，早在前1年英國已和德國開戰。蔣中正喊出「一寸河山一寸血，十萬青年十萬軍」則在1944年10月，而從1937年起，日本就已發動全面侵華戰爭。試問，台灣現在有如日軍侵華、德軍轟炸英國時，那般處在危急存亡之秋？豈可以戰時狀況與兩岸現狀相比？

儘管兩岸分治後，至今尚未簽署和平協議，陸方也沒有承諾放棄武力犯台，但自從1979年大陸停止炮擊金門後，兩岸已40年沒有交火，和平對台灣而言絕對是好事。兩岸經濟實力快速失衡，1990年台灣GDP是大陸的43.8％，如今只剩5％，實力相差如此之大，台灣要如何與大陸拚國防建設？

據研究，1996年台海危機時，兩岸海空軍實力大致相當，如今我方海空軍實力分別都只有陸方三分之一和五分之一，我既難以掌握制海權、制空權，台海若有事，有何勝算呢？

不論誰做執政黨，都應盡全力確保台海和平，如果民進黨政府的政策，容易導致台海發生戰爭，結果豈不是加速台灣被武統的進程？民進黨這樣做，真的愛台灣嗎？

(中國時報)