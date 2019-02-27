應戰力僅24小時 府澄清總統沒說過

2019年02月27日 04:10 中國時報 盧金足 、 崔慈悌 ／綜合報導 ／綜合報導

台中市長盧秀燕26日表示，最近兩岸緊張，尤其蔡英文總統日前接受美國CNN訪問時說「我們希望至少能抵抗24小時」，這樣的講法可能反而讓民眾更恐慌，為什麼總統會特別提「24小時」？是不是我們的應戰能力只有24小時？她最近在基層跑行程時，發現的確引發一些民眾或役男家長恐慌，建議總統適時澄清，安定民心。對此，總統府發言人張惇涵表示，「盧市長可能有點誤解」，蔡總統從未說過應戰能力只有24小時這件事。

盧秀燕指出「希望至少能抵抗24小時」的講法，讓民眾認為是不是我們的應戰能力只有24小時？由於網路上也流傳類似的說法，張惇涵以總統在CNN受訪的全文澄清，強調蔡總統從未說過應戰能力只有24小時。

蔡英文總統受訪時表示，我們的防衛準備是隨時的，換句話說，對於隨時都可能發生的這種攻擊，「我們已經是一個24小時戒備的情況」，以現在台灣的防衛能力來看，我們在第一波的防衛的能量其實是有的。

蔡英文強調，就是說，在中國的第一波的攻擊之後，它必須要去承受後面的國際壓力，它也必須去承受對自己的經濟跟其他層面的打擊，「所以我們期待的就是說，我們自己會承受第一波的攻擊之後，全世界其他的國家可以共同站出來對中國做一個很強烈的表示跟壓力」。

「有役男家長反映，擔心兩岸發生戰爭，希望總統加以澄清！」盧秀燕昨日在市政會議前受訪時表示，她最近跑基層時，就有很多役男家長或民眾向她表達，「家有孩子正在服役，擔心兩岸戰爭，心情很緊張！」她建議總統適時澄清解釋。

(中國時報)