朱提重啟核四 遭府院民進黨圍剿
已表態參選2020總統的前新北市長朱立倫昨表示，當選總統後，將重新審視能源配比，「不要有意識型態」，若能源不足，恐影響國家安全時，「我就必須考慮要重啟核四」，但仍必須確保安全，同時要能處理核廢。
新北市長侯友宜說，從沒反對核電，但核安永遠是最重要，「沒命的時候講啥都是多餘」。
朱立倫重啟核四的主張，受到民進黨府院黨的猛烈攻擊，黨內同志亦有人反對，對其選情是否有幫助，有待評估。
朱立倫昨接受廣播專訪指出，國家領導人最重要的基本態度是「安全、安全、安全」，最高層級就是能源不足會危害國家安全，身為國家領導人，第一個要考慮的就是能源要充足；第二則是不能影響人民健康，同時，使用核能一定要絕對安全，這也是民眾所關心。
「我是理性面對問題，沒任何意識形態」，他並批評，世界上絕不會有一個中央政府，將核廢問題丟給地方政府，過去這幾年就是這樣。
過去經濟部一向說新北市府不發核廢料乾式儲存槽的執照，但朱說，新北市府多次要求台電改善水土保持問題，但是都被原件退回。
行政院長蘇貞昌則說，這是朱選情被邊緣化後，「只好講重鹹」。總統府發言人張惇涵表示，朱立倫在新北市長任內反核四，現在剛離開新北市就要重啟核四，不僅讓人訝異，相信也很難對新北市民有所交代。
核四所在地新北市長侯友宜26日表示，從以前到現在都尊重中央能源政策，沒有電就沒有經濟、沒有一切，中央要好好思考，如何讓經濟民生永遠不缺電，他從沒反對核電，但核安永遠是最重要，「沒命的時候講啥都是多餘」。
侯友宜也舉核一乾式貯存場為例，該場擺在乾華溪旁，2年前一場大雨，離現場100公尺邊坡土石崩塌，若壓到乾式貯存場，恐造成核廢外洩流入台灣海峽，無可彌補的傷害「到底誰可以負責任？」，中央未按圖施工才是問題，核安等級的水保審核，不可能按民間一般水保施作方式來考量。
侯友宜針對核廢料去向也說，核廢料可以暫時擺在這，但不可能永久擺在人口如此稠密地區，負責任的中央應明確告訴新北市民「核廢料要擺多久？」這是也是身為新北地方首長，必須要對市民負責的態度。
(中國時報)
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