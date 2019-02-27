遭民進黨開除黨籍 吳子嘉將申訴
經常在政論節目針砭時事的《美麗島電子報》董事長吳子嘉，遭黨內人士檢舉在媒體上的發言影響民進黨形象，北市黨部26日舉行評議委員會，委員一致決議將他除名。對此，吳子嘉痛批民主進步黨已成退步黨，此舉根本違反新聞自由，他將提告維護權益，不會就此放棄。
民進黨北市黨部昨中午舉辦評議委員會，會中討論吳子嘉違反黨紀案。市黨部主委陳正德表示，上周有執行委員會委員認為，吳子嘉經常在政論節目指控、批判黨部，影響民進黨形象，因此上周執委會決定26日將此案送往評委會決定，評議後才知道會予以警告，或是停權、甚至除名處分。
而昨天會議後，委員一致決議除名處分。陳正德表示，吳子嘉在政論節目的發言不僅是言論自由問題，很多都是莫須有、汙衊、造假發言，嚴重影響黨的形象與名譽，接下來將會把評委會決議送往中評會，屆時還會再給當事人申訴說明機會，一切按照黨規章處理。
對此，吳子嘉昨直指，這是一件很嚴重的事情，涉及新聞自由、言論自由範圍，如果因此被開除黨籍，「民主進步黨是準備變成民主退步黨？」他還說，將會委請律師依照《人團法》提出申訴，絕對會用中華民國法律來保障自己。
昨傍晚吳子嘉已委託律師陳振東正式擬好律師函，他強調，針對市黨部提案除名的行為深感遺憾，此舉恐違反《人團法》、《民法》，也悖於《憲法》所規範的人民集會結社自由，他依法符合黨員資格，若遭開除黨籍，將循法律途徑維護個人權益。
(中國時報)
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