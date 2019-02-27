春遊補助 團客不分齡每人500

2019年02月27日 04:10 中國時報 李宜秦 ／台北報導 ／台北報導

為振興國內旅遊，交通部觀光局趁勢再推出春遊補助，初步規畫自由行每房補助500元、團客每人每日500元，預計4月到6月實施，並再搭配地方政府提案加碼，現有經費約8億元。不過，學者指出，上次擴大暖冬效益已剩前一次補助效益的7成，民眾恐已對補助疲乏，甚至有協會要求「不要再干擾市場」。

交通部長林佳龍昨日在立院備詢時表示，暖冬遊與擴大暖冬補助的方案，約投入21億元，共創造115億元的觀光效益，住房率平均增加2到3成，觀光局將趁勢在旅遊淡季推出「春遊補助」方案。

自由行 每房每晚補助500

觀光局副局長張錫聰表示，初步規畫不分年齡，自由行每房每晚可補500元、團客每人每日補500元，實施時間將在4月到6月。另將要求地方政府針對各地特色，制定相關觀光遊程、加碼補助，中央會再予以撥款，等於各縣市的補助會有所不同，而業者也可提遊程搭配進行。近期將再找地方觀光首長與業者討論，敲定方案。

地方政府 也得提供補助

旅館公會全國聯合會理事長張榮南表示，目前已知新竹與桃園可能都會再加碼補助1000元，加上中央補助，可達1500元，若其他縣市無法加碼，只能補助500元，兩者差距就會非常大，可能導致弱者更弱、強者更強。建議觀光局應比照過去的補助方案，各縣市都補1000元，針對青年族與樂齡族再加碼。

協會籲 不要再干擾市場

台北城市科技大學觀光學系助理教授李奇嶽表示，民眾對補助已有彈性疲乏，以前兩次暖冬遊為例，擴大暖冬遊所帶來的效益就比暖冬遊少了3成，不斷推出補助，最後民眾就會習以為常。觀光局不如將經費用來升級觀光硬體、提升業者素質等，唯有經濟好，觀光才會好。

台灣旅行業國民旅遊發展協會理事長朱永達建議，不要再提出擾民、擾市場的補助案，無計畫的說做就做，只能暫時補助少數人，建議觀光局探討國旅衰退的真正原因，再予以修正。

(中國時報)