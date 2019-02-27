公費流感疫苗 可望升級四價

2019年02月27日 04:10 中國時報 陳志祥 、 魏怡嘉 ／台北報導 ／台北報導

國內流感併發重症大爆發，上周83例重症創下本流行季單周新高紀錄，另有7例死亡病例、其中1例打過流感疫苗的北部7歲女童出遊日本北海道，仍然感染流感，成了併發心肌炎、腦炎雙重夾擊而死的罕見病例。而今年10月公費流感疫苗可望由現行的三價全面改打四價，將有600萬人受惠，費用將增加7.9億元。

上周類流感門急診就診9萬1333人次，較前一周下降8.9％；上周新增83例流感併發重症病例，以感染A型流感為主，其中H1N1佔71％（59例），另有新增7例經審查與流感相關死亡病例（6例A型、1例B型）。

死亡病例年齡有6例介於51歲至80歲，均有慢性病史且未接種本季流感疫苗，另有1例家住北部7歲的死亡女童沒有慢性病史，疾管署防疫醫師林詠青指出，女童1月中旬前去日本北海道遊玩，同行者有人出現呼吸道症狀，女童回國後發燒、咳嗽，隔天有嘔吐、幻覺，最後因心肌炎、腦炎夾擊而回天乏術。

由於前年三價公費流感疫苗B流預測失準，導致國內連2周類流感門急診人次突破10萬，衛福部一度對外表示，流感疫苗將全面由三價改為四價，後因政院預算無法支持，胎死中腹中。然而民眾對三價公費流感疫苗失去信心，自費爭打四價流感疫苗，導致四價嚴重缺貨。

世界衛生組織（WHO）上周已對今年流感疫苗株做出預測，同時建議施打四價流感疫苗。「傳染病防治諮詢會議」（ACIP）日前召開會議討論今年流感疫苗的採購。

疾管署副署長羅一鈞表示，專家認為，四價比三價的保護效益好，歐美英日均全面改用四價流感疫苗，且目前國際流感疫苗均以生產四價為主，台灣如果要大量採購三價，供應順位勢必被排在四價之後，不僅供貨時程有大幅延後問題，未來要換貨也可能換不到。

羅一鈞指出，疾管署將依ACIP建議，規畫採購四價疫苗600萬劑，3歲以下由於對疫苗反應最好，加上也是高傳播族群，可望保障優先施打。

(中國時報)