花錢看阿嬤片 61部播了20年還在播

2019年02月27日 04:10 中國時報 王思慧、黃有容／台北報導

有線電視頻道內容萬年不變，消基會昨（26）表示，消費者抱怨同樣內容重播，甚至很多是置入性行銷節目，公布調查春節各家有線電視調查結果，發現有的電視台重播率高達49.32％；播出有20年以上的電影竟有61部，最老電影是37年前的《心跳一百》，消費者花錢看阿嬤片。

消基會以側錄電視節目方式統計，在2月1日至2月10日間，重播率最高電視台為AXN（49.32%）、緯來電影台（46.23%）、好萊塢電影台（37.61%）、龍祥LS TIME電影台（13.08%），列出各台重播次數前３高的電影，韓國片「冠軍大叔」的重播次竟高達9次。

龍祥LS TIME電影台雖然重播率較低，但播映電影年份較老舊，有61部是20年以上的老片，最久的是1982年「心跳一百」、1984年「天生一對」、「開心鬼」；緯來電影台也播出1984年「鹿鼎記」電視劇。而根據節目表及節目側錄結果，發現東風、JET、年代MUCH等置入性行銷節目時數竟高達6至10小時。

根據NCC統計，2018年有線電視用戶數掉了14萬戶，僅剩507.7萬戶，用戶數流失，代表消費者以行動抗議視不好看。

台灣有線寬頻產業協會回應，台灣長期以來普遍對有線電視費率不斷調降，且不斷壓縮有線電視收費，在「廉價文化」之下，節目內容難以提升。希望各界能夠體認「使用者付費的觀念」；同時呼籲主管機關放寬管制，和MOD、OTT公平競爭。

NCC副主委翁柏宗指出，衛星頻道於指定時段播送戲劇、電影、綜藝、兒童等節目，新播比率不得低於40%；電影台等只播電影的頻道，新播比率不得低於20%，每半年都會進行查核，違規業者裁罰20萬到200萬元。

(中國時報)