水情拉警報 新竹開始一階限水
經濟部旱災應變小組昨敲定，新竹地區下月4日起水情燈號升高為黃燈，進入第一階段限水「夜間減壓供水」；高雄地區燈號也從正常調高為水情稍緊綠燈，不過短期無減壓限水措施。中、南部果樹如高接梨、桃、李、枇杷、荔枝等受到影響，特別是荔枝，全台種植面積3分之2以上已受影響，農委會宣布提供天然災害現金救助及灌溉設施補助。
天氣風險公司總監賈新興表示，這個冬天全台均溫20.5度，比平均值18.1度高了2度多，打破紀錄；因台灣東邊海面上有高壓反氣旋，導致降雨下不來，預估3月降雨偏少，4、5月才有機會恢復正常，水情「一點樂觀的理由都沒有！」
新竹本月水情燈號才從藍轉綠，下月馬上要調升一個燈號，於離峰時段(每日22時至翌日6時)實施自來水減壓供水，一般平地住戶不會有感覺，但高地或管線末端用戶可能感覺出水稍弱。水利署表示，必要時會請水公司加派水車或設供水站支應。
農委會主祕張致盛表示，苗栗、台中的高接梨已有2000至2200公頃受到影響，台中以南荔枝受影響面積高達6500至7800公頃。
(中國時報)
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