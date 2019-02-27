全教總籲五一改國假 立委喊讚
「勞動不分你我他，五一改為國定假。」全國教師工會總聯合會昨召開記者會表示，全世界只有台灣在五一勞動節僅讓部分勞動者放假，他們要求內政部修訂「紀念日及節日實施辦法」，將它改為國定假日。
多位朝野立委昨都表態支持，包括民進黨的鍾孔炤、管碧玲、王定宇、蔡易餘、莊瑞雄，及國民黨的陳學聖等人。行政院發言人Kolas Yotaka表示，尚需審慎研議；內政部長徐國勇表示，不是內政部訂為國定假日就好，包括人事總處、勞動部、經濟部、交通部等都要一起研究，加上工商團體、勞工團體一起協商。
全教總理事長張旭政表示，五一勞動節是紀念全美勞工聯盟為爭取每日工作8小時而發起的罷工行動，紀念的本意是團結各國勞工，為良好的勞工生活品質而努力，全世界85個國家將5月1日訂為國定假日，有些國家如英、美、加拿大，雖非5月1日放假，但仍有全國放假的勞動節。
全國金融業工會聯合總會秘書長韓仕賢指出，21世紀的人除非是含金湯匙出生，哪一個不是付出勞心、勞力賺取工資的勞工，因此勞動節放假不該區分你我。他強調，勞動節訂為國定假日。
(中國時報)
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