辦學績效評比 靜宜排名私校第4
《Cheers》雜誌公布「2019大學辦學績效最佳TOP20」學校，靜宜大學排名全台第9、私校第4，在外國交換生、學生赴海外交換人數等項目也名列前茅。靜宜評比脫穎而出主要關鍵是國際化、教學創新及產學合作；在長期推動產學合作鼓勵學生遊留學及至國外實習方面，獲教育部補助則為全國第1。
《Cheers》副社長兼總編輯盧智芳說，「2019大學辦學績效最佳TOP20」今年共10所國立大學、12所私立大學入榜；「產學合作」、「國際化」和「教學創新」是2019年全台大學校長認為最值得推崇，也最希望推動3大辦學面向。
靜宜大學校長唐傳義指出，靜宜雖沒有醫學院及農學院，但大數據時代資訊學院扮演重要角色，透過大數據分析了解時代或社會需求；該校透過食品生技、化粧品等專業，發展預防醫學的大健康產業；連結農業開發機能性及健康食品。
因高齡化社會來臨，靜宜大學配合國發會深入台中、苗栗、彰化，甚至台東等地推動地方創生培育人才；靜宜也擁有全國最豐沛國際化資源，榮獲教育部「學海飛颺」、「學海惜珠」、「學海築夢」及「新南向學海築夢」等4項計畫補助全國第1。
靜宜全球姐妹校有430多所，也是ISEP國際學生交換計畫在台第1間會員學校，學生可前往全球730多所海外學校留學；藉由教育部「學海計畫」、411出國及ISEP遊留學機制，擴展學生視野，增進國際移動力，順利與國際接軌。
唐傳義強調，靜宜推動「全球移動MBA三聯學制」，與奧地利「上奧科技大學」及墨西哥「CETYS大學」合作，學生只負擔靜宜學費，可於3地研修取得碩士學位；透過產官學合作，讓學生到中南美洲、西班牙、杜拜、紐西蘭等，進行海外實習機制連結就業，協助解決台商外派幹部問題。
(中國時報)
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