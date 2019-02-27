川金會穩定東北亞 陸扮影武者

2019年02月27日 04:11 中國時報 孫昌國

美國總統川普搭乘空軍一號專機於昨晚抵達越南首都河內。圖為川普步出機艙向在場媒體和迎接他的越南官員揮手致意。（法新社）

經過了近4500公里從北到南跨越中國大陸的陸路，北韓領導人金正恩的專列抵達越南，受到越方的隆重歡迎。(路透)

川金二會前夕 川普再對美陸貿易表示樂觀

新聞透視在越南首都河內舉行的第二次川金會即將展開，從距離的長征、歷史的跨越、影武者的存在和對區域和兩岸的意涵等幾個面向可以讓第二次川金會在更宏觀架構分析下，顯示出它的獨特意義和深遠影響。

川金和解 重塑區域政治

美國總統川普飛越半個地球，從華盛頓直達河內，金正恩則從陸路展開了4500公里的長征，一個跨越太平洋，一個從北到南縱橫亞洲大陸，一個由北向南縱橫千里，不但在地理上有聯通的概念，更有跨越歷史的意義。川普和金正恩在越南會面，象徵著當今最大的資本主義國家和碩果僅存的共產主義國家的和解；過去的「民主陣營」對抗「共產集團」的冷戰結構被正式打破，未來可能出現新形態的區域地緣政治生態。

白宮亞洲政策 微妙轉變

川普正在重新書寫美國對亞洲再認識的歷程，藉由同北韓領袖金正恩、越南國家主席阮富仲等人建立合作關係，延續了近兩個世紀的西方強勢帝國對抗東方反殖抗爭的重大矛盾正在沖淡和轉化。美國在二戰後，因為地緣政治、骨牌效應的考慮，打的兩場關鍵戰役韓戰和越戰，對北韓、越南和包括美國自己都帶來重大的損失和痛苦。川普特意選擇在另一個共產國家越南的首都河內和金正恩舉行第二次會談，也透露出美國在新世紀中亞洲政策的微妙轉變。

誰是第二次川金會背後的影武者呢？答案不言自明。韓戰和越戰，都有北京的巨大身影。中國共產黨在這兩場戰爭中都扮演了舉足輕重的角色。沒有北京的力挺和犧牲，北韓的勞動黨和越南的共產黨可能已不存在。兩次的川金峰會，處處可見北京的影響力。金正恩去新加坡搭乘的是中國國際航空的航班，北京在「空中」給予支援。這次在越南河內舉行川金二會，北京又給予了長達4500公里的「陸地」支援。川普和其行政團隊應該對北京的份量了然於胸。

一般預料，為期兩天的川金越南峰會將會發布河內宣言，金正恩將先前的去核化宣誓落實，而川普則可望部分解除對北韓的經濟制裁。南韓總統文在寅已經表明不排除在川金二會後訪美，並誓言要建立朝鮮半島和平新體系。可以預見，川金河內峰會後，東北亞局勢將更趨穩定，北韓的經濟將因為國際制裁的部分解除而有一個跳躍。北韓將在改革開放下釋放潛能，進一步推動包括大陸東北和朝鮮半島的經濟發展和一體化。

台灣議題 將被端上檯面

以美國為代表的西方和東方的和解還不止於此。三月將迎來陸美貿易戰偃兵息鼓，美國總統川普和大陸領導人習近平將為這場史詩級的貿易戰畫下階段性的休止符。在北京向美國承諾開放市場，包括購買價值可能超過一兆美元農產和能源產品的情況下，台灣議題在川普團隊美國優先全球戰略天平下的走向值得關注。

美國積極拉攏北韓、鞏固與南韓的關係，同時更加重視包括越南等東南亞國家。在此同時，大陸周邊局勢進一步穩定和終止陸美貿易戰將繼續大陸穩步崛起進程。從北京的角度來看，越來越突顯的將是民進黨主政下的台灣議題！這也是台灣朝野必須在川金會後面臨的現實挑戰。而台灣還必須留意的是，川普在河內對越戰的表述，對兩岸關係也有一定的影響。

(中國時報)