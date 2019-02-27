金川相繼抵河內 今共進晚餐

2019年02月27日 04:11 中國時報 王嘉源／綜合報導

北韓領導人金正恩乘坐專列穿越大陸、歷時近3天的旅程後抵達越南，預定27日與美國總統川普共進晚餐，開啟為期2天的第二次「川金會」。26日下午5時許，金正恩在胞妹金與正等人隨行下，首度前往北韓駐河內使館。在越期間，他會有哪些「取經」參訪行程，也備受外界關注。

這是北韓最高領導人時隔約55年再次訪越。金正恩26日在駐越使館停留50多分鐘左右，可能在慰問駐越大使金明吉等館員後，聽取了工作報告。隨後他即返回下榻的河內美利亞酒店（Melia Hanoi Hotel）。這也是金正恩抵達河內後首次出行，具體日程則還未公開。

金正恩乘坐裝甲列車於26日早晨抵達與大陸接壤的越南諒山省同登站，越南政府為他舉行隆重的歡迎儀式。金正恩表示，雖然乘坐車程漫長，但是因越南人民感情友好而感到溫暖，很高興訪越。他隨後改乘專車前往河內，於上午11時抵達下榻的美利亞酒店。大批民眾聚集在酒店外，希望一睹金正恩本尊。

川普的專機則於26日深夜抵達河內內排國際機場。27日上午，川普將與越南國家主席阮富仲和越南總理阮春福相繼舉行會談。

第二次川金會首個正式活動是27日的晚宴，晚宴可能在河內歌劇院舉行。此次川金會為期2天，將於28日正式會晤，形式預料與新加坡第一次川金會相同，包括只有翻譯人員陪同兩位首腦出席的單獨首腦會談，以及美朝代表團陪同出席的擴大首腦會談。據悉，兩人預計在峰會上至少會晤5次。

會談結束後，美朝首腦可能舉行《河內宣言》簽字儀式。屆時，川普很可能像新加坡川金會時期那樣，在河內召開記者會後離開越南，啟程回國。

在河內川金會結束後，金正恩則將繼續對越南進行國事訪問，在越南停留至3月2日。外界也十分關注他安排哪些經濟現場考察活動。據悉，金正恩將前往參觀越南代表性的企業，構思北韓的經濟發展模式。

韓媒報導說，金正恩可能於27日前往海防市，對越南首家整車製造公司VinFast等當地企業進行考察。他還可能前往北寧省，對安豐工業區等地進行考察。據悉，海防和北寧等地具有代表性的越南企業，正在為迎接金正恩到訪做準備。金正恩尚未決定是否訪問位於北寧的三星電子工廠等南韓企業，但南韓企業也在為此進行準備。

(中國時報)