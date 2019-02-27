綠皮專列 金家的移動城堡
花了2天半、行駛逾4千公里，北韓領導人金正恩乘坐的綠皮專列火車終於抵達越南。專列是北韓金家三代領袖出訪的必備交通工具，不但具備防彈防爆功能，餐飲、住宿與辦公設備更是一應俱全，還能夠在車上K歌。
金正恩的綠皮專列就像一座移動式堡壘，幾年前還在列車表面貼上一層雷達吸波材料，可以擺脫間諜衛星及偵察機追蹤。車上有最現代化的軟硬設施、星級酒店級臥鋪、豪華宴會廳和餐車。而且辦公、議事和會見的車廂一應俱全，也有衛星電話等先進通訊設備。
去年5月新華社記者隨國際記者團隊赴北韓採訪豐溪里核試場廢棄儀式，搭乘專列實際體驗。針對亞洲與歐美記者的不同口味，餐車推出朝鮮餐和西餐。曾在2011年陪同北韓已故領導人金正日乘專列訪俄的俄羅斯官員普里科夫斯基在回憶錄裡說，車上供應新鮮龍蝦、法國波爾多和勃根地紅酒，可以點俄國菜、中國菜、韓國菜、日本菜和法國菜。服務員還會唱俄國歌曲。據美聯社去年3月報導，列車上還有卡拉OK。
從北韓金家第一代領袖金日成開始，火車就是主要出行工具。金日成出訪和在國內視察，大部分都是坐火車。金正恩的父親金正日1994年至2011年執政期間7次出訪中國、3次訪問俄羅斯，均是乘坐專列。
分析指出，金正恩決定坐專列訪越南，可能是為了重現父祖遺風，彰顯繼承衣缽之意，以長途鐵路推展外交，凸顯和中國、越南等社會主義國家的傳統友誼。專列從北到南貫穿大陸，也顯示了中朝領導人之間的互信。
(中國時報)
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