互嗆→相戀 狂人交鋒高潮迭起

2019年02月27日 04:11 中國時報 施施 ／綜合報導 ／綜合報導

美國總統川普上任後，不斷與北韓領導人金正恩隔空互嗆，從「火箭人」、「老番顛」，到互尬桌上的核武按鈕。不過去年6月，兩人竟然在新加坡上演「世紀破冰」，川普還脫口稱「我們戀愛了」，讓外界超傻眼。如今川金二會再度登場，外界都很期待，這兩大狂人又會擦出什麼樣的火花。

川金2人高潮起伏的關係可回溯到5年前。當時與金交好的美國NBA球星「小蟲」羅德曼前往平壤為他祝壽，川普還嗤之以鼻：「瘋子羅德曼說我想跟他去北韓…沒興趣，那是全世界我最不想去的地方」。2016年2月，正在競選總統的川普還指，「我很快就會要中國讓那傢伙（金正恩）消失…他是個壞蛋，別小看他。」

2017年初川普就任後，北韓頻射飛彈挑釁。7月北韓首度成功發射火星-14型洲際飛彈，川普立即在推特上嘲諷，「這傢伙沒別的事幹了嗎？」8月《華盛頓郵報》報導北韓搭載核彈頭的洲際飛彈射程可涵蓋美國本土，川普回應，「北韓最好別再威脅美國，否則會讓他們看看前所未見的烈焰與怒火。」

同年9月，北韓發動第6次核試後，川普在聯合國大會痛批，「我們別無選擇，必須完全摧毀北韓，火箭人在為自己和國家自尋死路。」被惹毛的金正恩也罕見以個人名義回擊：「他不配擔任掌控一國武裝力量的最高統帥…必須以烈火懲治美國的老番顛！」

去年元旦，金正恩發布新年賀詞時又嗆聲：「核武按鈕時刻都在我辦公桌上…美國本土全境都在我們核武的射程內。」隔天川普也不甘示弱：「我也有核武按鈕，而且更大顆、更強力！」

時隔月餘，隨著南韓總統文在寅邀請北韓參加平昌冬奧，兩韓關係逐步迎來春天，青瓦台居中牽線，稱北韓願與美對話，川普立即回應，只要條件適當，我們也願意談。3月北韓釋出去核意願，南韓代表團訪美時，川普只花了短短45分鐘，就敲定要與金正恩舉行歷史性峰會。

2018年6月12日，首次川金會在新加坡登場，會談在一片愉悅氣氛中落幕。雖然外界批評，金正恩根本沒拿出具體去核承諾，會後還多次被「抓包」，部分核武設施仍偷偷運作，但川普為轉移國內政治焦點，急著再度上演外交大秀，金正恩則希望能鬆綁美國制裁的緊箍咒，川金各有盤算，除了精彩的交鋒，外界也期盼本次川金會能有實質成果。

(中國時報)