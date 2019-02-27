印空襲巴 炸死300名恐怖分子

2019年02月27日 04:11 中國時報 蔡致仁 ／綜合報導 ／綜合報導

憤怒的巴基斯坦人走上街頭，焚燒印度國旗洩憤。（路透）

世仇且擁核的印度和巴基斯坦緊張升溫。印度12架幻象2000戰機26日凌晨飛越印巴邊界實際控制線，進入巴控喀什米爾地區投擲炸彈。印度方面宣布，空襲炸死逾300名恐怖分子。巴國強烈抗議印度發動越境軍事行動，國內掀起反印度聲浪。北京則呼籲雙方保持克制。

巴國抗議 掀反印聲浪

以巴基斯坦為根據地的伊斯蘭組織「穆罕默德軍」自稱犯下14日在印控喀什米爾地區的汽車自爆恐攻，導致46名後備警察部隊人員死亡，成為印巴局勢緊繃之導火線。

印度政府26日證實在實際控制線進行「非軍事性先發制人空襲」，目標是恐怖組織穆罕默德軍最大的訓練營地。新德里電視台（NDTV）引述官員指出，印度空軍26日凌晨3時30分左右，派出12架幻象2000戰機越過控制線空襲，在巴基斯坦西北部城市巴拉克特的大型恐怖分子訓練所投擲1000公斤的炸彈，殺死逾300名恐怖分子，其中包括穆罕默德軍首腦阿茲哈的姊夫。

兩國邊界局勢一觸即發

印度發動空襲行動數小時後，外交部次長顧凱傑召開記者會說明細節。顧凱傑指出，因為新德里當局確信印度「即將發生」自殺攻擊，所以突襲巴拉克特的穆罕默德軍營地。他說，「這次行動殲滅非常多的穆罕默德軍恐怖分子、培訓人員、高階指揮官和若干聖戰士」。

26日上午11時過後，巴基斯坦軍方發言人加富爾在推特披露，印度軍機當天凌晨進入巴控喀什米爾領空，巴國軍機緊急升空，印度軍機拋棄部分荷載後飛離。加富爾在推特公開相關照片，稱荷載物落在巴國西北部開伯爾-普什圖省巴拉果德地區附近。巴國則稱，巴控喀什米爾地區未傳出人員傷亡報告。

目前巴基斯坦與印度兩國政府都對邊境部隊下達「高度戒備」命令，邊界局勢一觸即發。北京政府呼籲印巴兩國保持克制。

巴基斯坦外交部長古瑞希26日發出聲明，警告印度勿挑戰巴基斯坦，並說「印度應該更加理智」。聲明指出，「國家的捍衛者做好充分準備因應任何的魯莽進犯，因此我們不擔心印度的行動」。

北京呼籲雙方保持克制

大陸外交部發言人陸慷昨表示，印度和巴基斯坦都是南亞地區重要國家，兩國和睦相處對地區和平、穩定與發展至關重要，陸方望雙方都能保持克制，能夠採取有助於穩定地區局勢、有助於改善相互關係的舉動，而不是相反。

(中國時報)