莫迪強勢報復 可能為拉抬選情
印度26日清晨出動12架幻象2000戰機，「越界」轟炸巴基斯坦控制的喀什米爾境內恐怖組織，導致印巴緊張關係升溫，喀什米爾衝突也恐再次升級。而印度即將於5月舉行大選，目前總理莫迪的支持率低迷，咸信此番的強硬作為，有助於他拉抬選情。
這是印度控制的喀什米爾地區發生自殺攻擊事件，造成印度中央後備警察部隊46人死亡後，印度首次對巴基斯坦採取報復式攻擊。
14日，運載2500名印度中央後備警察部隊士兵的78輛軍車組成車隊，在印控喀什米爾地區一高速公路上遭遇恐怖攻擊，造成46名警察部隊人員死亡。隨後極端組織「穆罕默德軍」宣布對此次攻擊負責。印度方面則指控巴基斯坦是幕後凶手，兩國關係因此驟然緊張。
在26日的越界報復空襲之前，印度總理莫迪領導的印度人民黨於官網發布了一支饒舌音樂影片（MV），而在這次空襲發生後，印度網友紛紛藉助這支MV，讚揚並感謝莫迪的強硬作為。
14日的恐攻事件，是近兩年來印度安全部隊在喀什米爾地區遭受的較嚴重攻擊。有分析說，這次攻擊將對當地安全形勢產生負面影響，印巴關係恐將因此趨緊，甚至不排除加劇雙方軍事對峙的可能性。
喀什米爾1947年前為英屬印度的土邦。印巴分治以及分別獨立時，喀什米爾歸屬問題未獲解決。1947年10月，印巴在喀什米爾發生武裝衝突。1949年畫定停火線。巴基斯坦控制區約占總面積五分之二，人口約四分之一，其餘為印度控制區。1965年9月和1971年11月的兩次印巴戰爭，停火線以西一些地方為印度占領。
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。