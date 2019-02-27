莫迪強勢報復 可能為拉抬選情

2019年02月27日 04:11 中國時報 王嘉源 ／綜合報導 ／綜合報導

印度26日清晨出動12架幻象2000戰機，「越界」轟炸巴基斯坦控制的喀什米爾境內恐怖組織，導致印巴緊張關係升溫，喀什米爾衝突也恐再次升級。而印度即將於5月舉行大選，目前總理莫迪的支持率低迷，咸信此番的強硬作為，有助於他拉抬選情。

這是印度控制的喀什米爾地區發生自殺攻擊事件，造成印度中央後備警察部隊46人死亡後，印度首次對巴基斯坦採取報復式攻擊。

14日，運載2500名印度中央後備警察部隊士兵的78輛軍車組成車隊，在印控喀什米爾地區一高速公路上遭遇恐怖攻擊，造成46名警察部隊人員死亡。隨後極端組織「穆罕默德軍」宣布對此次攻擊負責。印度方面則指控巴基斯坦是幕後凶手，兩國關係因此驟然緊張。

在26日的越界報復空襲之前，印度總理莫迪領導的印度人民黨於官網發布了一支饒舌音樂影片（MV），而在這次空襲發生後，印度網友紛紛藉助這支MV，讚揚並感謝莫迪的強硬作為。

14日的恐攻事件，是近兩年來印度安全部隊在喀什米爾地區遭受的較嚴重攻擊。有分析說，這次攻擊將對當地安全形勢產生負面影響，印巴關係恐將因此趨緊，甚至不排除加劇雙方軍事對峙的可能性。

喀什米爾1947年前為英屬印度的土邦。印巴分治以及分別獨立時，喀什米爾歸屬問題未獲解決。1947年10月，印巴在喀什米爾發生武裝衝突。1949年畫定停火線。巴基斯坦控制區約占總面積五分之二，人口約四分之一，其餘為印度控制區。1965年9月和1971年11月的兩次印巴戰爭，停火線以西一些地方為印度占領。

(中國時報)