陽光社區 綠建築雙贏商機
台灣面臨嚴重缺電危機，在綠能發展跟不上用電的需求下，全台缺電危機迫在眉睫，不僅工商大老對工業用電問題憂心忡忡，一般民眾也擔心家庭民生用電都會發生問題。
能源轉型 考驗供電銜接
台灣能源轉型操之過急，為了達成2025核電除役的目標，政府在2016年7月訂定2025年整體能源配比為「燃氣50％、燃煤30％及再生能源20％」的目標，再生能源發電占比從現在的5％，在8年內要達到20％，即是成長為目前的4倍以上；如果與德國相比，再生能源占發電比在1999年僅5％，花了12年才提升到20％。如今台灣推動的時程要比德國縮短了3分之1，電力供應銜接問題迫在眉睫。
台灣再生能源發展條例已在2009年通過，但一開始因技術問題等因素，多數人認為綠能科技產品缺乏經濟誘因，致使參與動機及動能不足，產業也無法進一步擴大成長，勢必要持續搭配經濟誘因的政策加持，才能激發更多民眾共同參與。
政策加持 激發民眾參與
此外，天災及空汙問題益加明顯，大眾開始更進一步地反思核能及火力發電的必要性及危險性，在政府大力推動及補助下，近幾年台灣綠能發電的設置有了明顯的成長，其中「太陽能發電」更成為民眾最能接受且受到歡迎的電力來源。
不只台灣，世界先進國家在能源方面也持續推動發展相對穩定且汙染低的太陽能，有調查報告指出，以日本及德國為例，即使在日照最充足的地區，其發電效率只有900至1000瓦的水準，但台灣屏東卻可發出1500瓦的電力，差距相當驚人，台灣更具備發展太陽能的條件。
其實台灣各縣市都具備太陽能發電的極佳條件，「光電宅」也將成為綠建築的新方向，宜蘭已有建商嗅到這股商機，除了獲得宜蘭縣政府的輔導，近期更將通過經濟部能源局「陽光社區」核准立案，勢必會帶動宜蘭地區甚至全國性「綠能光電宅」的風潮。
(中國時報)
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