綠能太陽光電宅 都江建設打響口碑

2019年02月27日 04:11 中國時報 胡健森 ／宜蘭報導 ／宜蘭報導

宜蘭地區工商業發展雖不如其他縣市，但在掌握先機的建商引領下，正悄悄展開節能減碳「綠能建築革命」時代，電力自給自足的住宅，也將啟動嶄新的住宅模式概念。在地建商都江建設公司率先規畫綠能太陽光電社區住宅，並已在這2年成功推出幾波綠能光電宅建案，主打的即是太陽能光電系統，住戶目前已能每月能將自宅穩定的發電躉售給台電公司，也進一步推動自宅儲電系統，讓居住者可自行選擇躉售或者儲電自用。

太陽能發電是當前極佳的綠能選項，已有愈來愈多人在自宅屋頂架設太陽能光電板，生產可供自用的民生用電。宜蘭在地建商都江建設公司，基於環境永續的理念，從規畫、設計階段，便將太陽光電與新建築物結構以共構行為概念一併檢討結構行為，已符合宜蘭地區多震多颱風的結構需求（第1個建案2016梅姬颱風瞬間17級強風的考驗），並同時施工完成。入住後立即能享受綠能光電宅諸多優點及便利性，不僅無須再找廠商施工，並即刻享有將自家生產的電力躉售給台電公司的收益。

都江建設在2年前推出宜蘭縣第1批綠能光電宅即深受好評，立即銷售一空，住戶更是滿意。2年前從台北到宜蘭買房的鄭美珍一家人，選擇的就是宜蘭第1批的綠能光電宅；鄭美貞開心地拿出收據說，2年來靠著自宅太陽能發電，已經收到超過8萬元的賣電收益，每個月平均都有3000元的賣電進帳，此外，因屋頂架設了太陽能板能發揮遮陽效果，頂樓比較不會熱，同時也減少屋頂每天日曬雨淋可能導致的漏水問題，她也大力推薦親友可多考慮選擇綠能光電宅。

在好評不斷下，都江建設第3批的綠能光電宅即將在今年暑期完工推出，這批鄰近宜蘭縣政中心的新建案環境更迷人，就位於美麗的蘭陽溪河畔旁，走出家門就有自行車步道，後院還擁有每戶30坪、自己專屬的開心農場，無論是拈花惹草或栽種蔬菜、水果，待收成時與家人一起享用，生活樂趣無窮。

(中國時報)