危機未解 工具機出口可能衰退

2019年02月27日 04:11 中國時報 沈美幸 、 王玉樹 ／台北報導 ／台北報導

陸美貿易談判將達成協議，但工具機業者卻點名，包括大陸產製汽車零件、工具機、自行車及家電等5產品危機並未解除，美國只是不再執行第3波對大陸2千億美元產品加增關稅清單，但並不會取消現行對這些產品加徵進口關稅25％措施，友嘉集團總裁朱志洋更預估，因2019上半年對大陸出口可能呈現大幅衰退，全年工具機出口仍將衰退5％。

Q2可能好轉 全年難樂觀

經濟部統計處昨發布1月工業生產指數，受貿易戰影響，年減1.92％，為連兩個月負成長。其中，製造業的6大行業別，除電腦、電子產品（光學製品）年增3成2外，餘全面翻黑。其中汽車及零組件業年減7％、電子零組件業減6.9％最多，化學原材料業、基本金屬業、機械設備業掉的較少，約2％到3％多左右。

上銀集團董事長卓永財、友嘉集團總裁朱志洋昨受訪指出，陸美延長休兵期，但美國不會取消現行對大陸產製汽車零件、工具機、自行車及家電等產品輸美加徵進口關稅25％，只是不再執行第3波將大陸2千億美元產品輸美加徵進口關稅至25％。

放眼世界與陸往來不衝突

朱志洋認為，3月陸美領導人若是能簽署協議，肯定會影響台灣、大陸以及全球工具機產業發展，或許工具機產業提前至第2季出現好轉，而下半年台灣整體工具機出口有機會優於去年同期，但全年出口仍將比去年衰退5％。

卓永財則表示，對機械業及台灣經濟來說，「貿易戰不會更壞了」，兩國簽署協議，對台灣、亞洲及世界經濟都有幫助，陸美兩國領袖簽署協議，不可能簽約就大和解，川普政府推動美國再製造，大陸雖不再提中國製造2025，但想成為強國夢不變，大陸企業也加速轉型升級，這些基本格局都不會改變。

卓永財也強調，台灣全球行銷，並不代表要棄守大陸，兩岸密切合作，放眼世界與大陸企業往來，兩者之間沒有衝突。

(中國時報)