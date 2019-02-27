上半年 發票多182萬個小確幸

2019年02月27日 04:11 中國時報 王莫昀 ／台北報導 ／台北報導

營業稅成長，統一發票給獎預算增加，財政部賦稅署官員透露，今年上半年統一發票開獎，除例行獎項外，可望增開2組六獎號碼，亦即將增加對中182.6萬個200元獎項的小確幸！此外，為推廣雲端發票，財政部擬修法規，預期7月起將增開無實體發票的中獎獎項及組數，以爭取更多人使用。

財政部每年年初會視營業稅狀況決定加開六獎組數，一般會增開1至2組，下半年則會視上半年開獎狀況決定後半年加開情形，一般都是加開3組。

賦稅署官員說，今年受惠營業稅增加，上半年一定會加開六獎組數，粗估應達2組，總計200元的六獎將會開出5組號碼。雖增開組數比去年下半年的3組少1組，但維持上半年水準。

官員表示，上半年增開2組200元獎金，將自1-2月期統一發票開獎開始適用，加上例行的3組獎項，等於上半年200元獎項共有5組，中獎機率為千分之5。

此外，為了吸引更多民眾以悠遊卡、手機條碼等載具索取雲端發票，節省紙張，財政部積極研擬《統一發票給獎辦法》，計畫在7月份新增專屬獎的獎項及組數。

依規定，目前只有雲端發票才能對的雲端發票專屬獎，獎項僅2000元及100萬元2種獎項，各有1.5萬組及15組中獎機會，中獎機會偏低，獎金占整體獎金比例不到5％。官員表示，未來透過增加獎項與組數，不論是總獎金或組數都會增加。

(中國時報)