中華郵政新園區 帶動機捷A7發展
中華郵政看好跨境電子商務產業，將在桃園龜山機場捷運A7站旁投入220億元資金，打造智慧園區，預計2021年全面完工，將帶來超過6000個工作機會；中華郵政副總李甘祥表示，未來新園區將串聯機捷A7、A8到A9三站，預期商業活動將蓬勃發展。
積極尋求轉型的中華郵政，在北部地區尋覓郵件處理中心基地多年，經過多項評估和努力，最終向內政部價購交通條件優越、基地大小合適的機捷A7產業專用區用地，規劃建置郵政物流園區。李甘祥指出，占地17.14公頃的園區，除了建置物流設備、推動物流共享平台，也將引進大賣場、旅宿、商辦、會議展覽等，而其中，4千坪郵政形象公園預計在今年底就會完工。
李甘祥表示，園區招商規劃引進電商、物流相關業者，並邀請海關和檢驗檢疫單位進駐，啟動「關郵檢協同作業機制」，設立「進出口國際郵件封發局」、「保稅物流中心」、「郵政進出口貨棧」等，打造「物流公用平台」。
智慧園區將導入多項自動化設備，李甘祥指出，台北和桃園郵件處理中心，涵蓋了全台7成左右的郵件量，新設備將可以讓分揀速度提高到2.5至3倍，處理量也可大幅增加；目前每小時大約分揀8000件，在智慧園區中預期可達每小時2萬件左右。在物流園區中的業者，利用園區內輸送帶，至少可以節省2小時交通時間。
中華郵政表示，機捷A7新市鎮結合科技園區、物流園區、醫療園區，是台商回流首選區域，在推動物流公用平台之外，也將滿足民眾日常需求，鄰近企業如有較高時效的郵寄需求，園區將成立收郵件小組，提供到府收件服務。
(中國時報)
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