5G大較勁 MWC點燃電信五雄戰火

2019年02月27日 04:11 中國時報 黃琮淵／台北報導

MWC（世界移動通信大會）盛大登場，點燃電信五雄5G戰火，其中以遠傳董事長徐旭東父子檔最受注目，擔任遠東集團創新長的獨子徐國安更親身體驗，以5G網路遙控1、2千公里外的卡車挖土，同時與歐洲電信巨擘Vodafone商討未來合作機會，成果豐碩。

MWC正在西班牙巴塞隆納舉行，電信五雄輸人不輸陣，都派上副總級以上高層與會。徐旭東表示，Vodafone預計今年第2季會在歐洲主要城市發展5G，將成為最佳觀摩對象，也盼遠傳能在2020年奪得商轉先機。

中華電以「5G領航隊」之姿，帶上廣達、美超微、佐臻、趨勢、中磊、研華等供應商，展示中華電信研究院自主研發「5G智慧化邊緣資料中心」解決方案，包含多視角視訊直播、智慧運籌管理中心及智慧農業等應用。

台灣大哥大與工研院合作，在展場展出和民眾息息相關的5G應用技術，像是運用在影音串流、AR/VR服務的MEC，其中首次展出的「非接觸式呼吸偵測應用」技術，透過WiFi訊號，即可進行呼吸和睡眠生理偵測，應用在汽車領域上，即可偵測疲勞狀態。

台灣之星由總經理賴弦五領軍，觀摩他國的5G商轉經驗，再加上5G相關技術、產品與應用更是此次亮點，透過科技大廠提供方案，運用5G速度快與低延遲的特性催化未來應用，為5G頻譜競標與5G商轉部署預先準備。

亞太電信總經理黃南仁則在現場敲定與幾家國際大廠合作計畫，還將與CSBG國際電信區塊鏈聯盟簽署協議，未來於5G應用服務中，導入區塊鏈技術，解決安全信任問題，提供客戶隱密、安全及具備即時性的各類應用。

(中國時報)