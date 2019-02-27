雙印石化園區 歐嘉瑞將全力推動

2019年02月27日 04:11 中國時報 王玉樹 ／台北報導 ／台北報導

下周一將上任的中油新任董事長歐嘉瑞昨天接獲記者詢問時，以謹慎的心情表示「謝謝」，面對新南向雙印石化投資以及第3天然氣接收站建置挑戰，他說一定會「盡全力」。至於現任董事長戴謙的自有品牌電池、加油站轉型綠能充電站是否繼續，他則表示還不清楚這塊，上任後再研究。

行政院昨核定中油董事長由前經濟部能源局長歐嘉瑞接任，跟工會關係惡化「養鴨博士」戴謙確定下台走人。中油將於下周一（4日）召開臨時董事會確認並隨後進行交接。

歐嘉瑞晚間接受本報記者採訪時，相當低調不願多談，不過對中油第三接收站建置作業、雙印（印度、印尼）的石化園區建置計畫，將是未來重點工作，他強調會「盡全力。

63歲的歐嘉瑞，在經濟部資歷是少見的完整，資歷可說跟部長一樣深厚。經濟部官員表示，歐嘉瑞身段柔軟，為人客氣，他過去到立法院可以叫出每一位立委的名字，「功力很強。」，而這點也是現階段中油所需要的。

他表示，相信以歐嘉瑞的個性、協調能力，可以跟中油的員工有好的互動，而且當過能源局局長，管過油氣，對中油也並不陌生，給他一點時間，一定可以勝任。

(中國時報)