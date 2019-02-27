助台商返鄉設廠 台銀釋千億貸款

2019年02月27日 04:11 中國時報 王莫昀 ／台北報導 ／台北報導

台灣金控暨台灣銀行董事長呂桔誠昨日宣布，因應台商回台設廠需求，台銀將釋1千億，辦理「台商返台購建廠房專案貸款」。依照規畫，購建廠貸款成數最高8成、利率也將低於時下一般1.8％。台銀透露，目前來接洽的台商，主要為電子業、自行車零組件、鋼鐵等產業。

呂桔誠說，去年台銀成功誕下「四千金」，也就是新增美元存款、主辦聯貸、危老更新專案貸款、新增房貸各達1000億元，今年起，因標得公教人員購屋貸款「築巢優利貸」，3年內將釋3,000億元額度，和新增房貸猶如「雙胞胎」，加上再添了1名新的千金，即「台商返台購建廠房專案貸款」，創造出類拔萃的「六千金」。

台銀主管表示，過去已有不少台商接洽回台設廠事宜，陸美貿易戰開打後，更催化台商返台設廠意願，加快回流腳步。台銀推出的台商返台購建廠房專案貸款額度1千億元，在目前國銀中可謂額度最大，且授信條件，會視產業彈性調整，貸款成數及利率也多為業界最優惠，最高可達8成 ，利率也將較市場一般1.8％上下更優惠，貸款年限上，一般為10至15年，但是最長可拉長為20年、預計董事會通過後、3月開辦。

對於離岸風電聯貸案，台銀也積極爭取，其中沃旭能源250億元與達德800億聯貸案，都將由台銀擔任管理行。

另台銀承作房貸業務持續成長，去年新承作房貸逾千億，截至去年底房貸餘額約5700億元，呂桔誠指出，房貸增加與房市景氣不一定成正相關，那是剛性需求，但是房市目前趨穩，也可感受到房價下跌壓力變小了！

(中國時報)